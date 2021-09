Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 25 settembre al 1 ottobre 2021 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 25 settembre al 1 ottobre 2021

Rosalie cede al ricatto di Ariane e confessa di essere stata lei a telefonare alla radio. Poco dopo parla con Michael e i due si chiariscono. Rosalie però teme che Ariane possa metterlo nei guai e pensa di ritirare la sua candidatura. Ma Ariane non pare dello stesso avviso.

Alfons decide di coprire Lucy e di non rivelare a Werner l’esistenza del video. Quest’ultimo però si accorge che gli nasconde qualcosa e lo affronta a viso aperto.

Ariane e Erik festeggiano in una delle baite il loro successo, ignari di essere osservati da Maja. La giovane riferisce a Cornelius ciò che ha sentito e lui la rassicura, dicendole che installerà un software spia nel computer di Erik in modo che, quando lui trasferirà i soldi dei Saalfeld su un conto segreto, riuscirà a incastrarlo. Maja però ha già inviato in una busta anonima a Werner la foto di Ariane ed Erik che si baciano.

Quando poco dopo il Saalfeld si presenta per la firma del contratto, mostra a tutti la foto e chiede spiegazioni a Erik, che ovviamente rimane di sale. Smascherata la sua alleanza con Ariane i Saalfeld si rifiutano di firmare il documento e la riunione si conclude senza nulla di fatto. Ma la Kahlenberg ha già un nuovo piano per far sì che Erik possa riconquistare la loro fiducia.

Riavvicinamento tra Florian e Maja, anche se lui sembra non riuscire a superare il tradimento e quando chiede alla ragazza di rimanere solo amici lei, seppur a malincuore, accetta. Alla fine però il giovane capisce che sapere la verità non è poi così importante e decide di perdonarla. Se non fosse che subito dopo la vede abbracciata a Cornelius…..

Anche Christoph cerca di fare pace con Selina, ma lei gli chiede un po’ di tempo. L’albergatore prima promette a Robert di non mandare a monte il progetto dell’hotel termale, poi chiede a Schultz di sorvegliare Ariane ed Erik. Finalmente può dedicarsi a ciò che più gli sta a cuore: fare la sua proposta di matrimonio a Selina.

Lucy è pronta per partire con Joell per Londra, dove inizierà una nuova vita. La giovane prima di partire saluta amici e colleghi dell’hotel. Tra Vanessa e Max nascono nuove discussioni, a causa della valigia di una cliente dell’albergo. Poi però i due fanno pace e lei lo invita a cena dai Sonnbichler.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: Maximilian e Shirin, interessi reciproci?

Tra Maximilian e Shirin nasce un’alleanza che potrebbe permettere a entrambi di trarre grandi vantaggi. Con un’azione di pubblicità reciproca i due potrebbero riuscire a portare nuovi followers nei rispettivi blog. Ma è solo un interesse professionale? A dire il vero Maximilian sembra sempre più attratto da Shirin e non possiamo escludere che tra loro possa nascere qualcosa. Per saperlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana. Le nostre anticipazioni Tempesta d’Amore per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per non perdervi nessuna indiscrezione su Sturm der Liebe.

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.