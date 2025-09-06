Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dall’8 al 12 settembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori la strana situazione che si è venuta a creare tra Caspar, Lale e Theo. E mentre Erik cercherà di mettere in guardia il suo inquilino, per risparmiare al giovane una delusione, quest’ultimo farà qualcosa che potrebbe avere serie conseguenze. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Erik sospetta di Caspar

L’incontro di pochi minuti con Lale ha lasciato un profondo turbamento in Caspar. Il ragazzo non fa che pensare a lei, ed Erik inizia a temere che il suo giovane inquilino possa intromettersi nella relazione tra la ragazza e Theo. Per questo motivo decide di intervenire e parlare con quest’ultimo, per metterlo in guardia.

Theo e Lale però non prendono sul serio gli avvertimenti di Vogt, mentre Caspar sembra poco propenso ad arrendersi. Sempre più determinato a fare colpo su Lale, il ragazzo le regala una collana bellissima. Svolta amorosa tra Caspar e Lale? Per il momento quel gesto rischia di scatenare una tempesta ben diversa da quella che aveva sognato il giovane.

Erik infatti, scopre che a Greta è scomparso un gioiello molto simile a quello regalato da Caspar a Lale, e inizia a sospettare del suo giovane inquilino.

Yvonne interviene per difenderlo dalle accuse di Erik. Poco dopo Caspar riceve il diario di suo padre, ma la sua reazione sorprende tutti. Mentre il ragazzo si prepara a iniziare il suo tirocinio al Fürstenhof, Yvonne scopre che il giovane ha ancora uno zio.

Philipp si (ri)dichiara ad Ana nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

I tentativi di Ana di rianimare Philipp le consentono di salvargli la vita. Quando il ragazzo riapre gli occhi, il volto della sua salvatrice gli procura un sussulto al cuore.

In seguito Brandes viene ricoverato in ospedale, ma anche lì non fa che pensare ad Ana. Alla fine decide di parlare sinceramente con la Alves, e nel corso di una conversazione tra i due lui le rivela di essere ancora innamorato di lei. Ana intuisce che il ragazzo è cambiato profondamente e si riavvicina a lui.

Philipp a quel punto decide di chiamare Zoe, per dirle che la loro relazione è finita, ma la conversazione viene accidentalmente registrata da Michael. Quest’ultimo – insieme a Nicole – è sul punto di smascherare il piano di Brandes, e Philipp riesce a salvarsi in extremis.

Natalie intanto è sempre più attratta da Vincent.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Alexandra è ancora innamorata di Christoph?

Christoph invita Alexandra alla sua festa di compleanno, che si terrà in un hotel di lusso in Spagna e alla quale parteciperanno tutti i suoi cari. La richiesta di Saalfeld scatena la gelosia di Tom, e in un primo momento Alexandra decide di rifiutare per non ferirlo.

In seguito però Werner le fa cambiare idea. Alexandra cerca di nascondere a Tom la sua intenzione di partecipare alla festa, ma poco dopo lui lo scopre e si infuria.

La situazione precipita quando Schwarzbach scopre che sua figlia Eleni è incinta, e decide di festeggiare la notizia con Saalfeld. Alexandra tenta di riportare la serenità nel suo rapporto con Tom, ma nella notte fa un sogno romantico che ha come protagonista Christoph.

I sentimenti della donna nei confronti dell’albergatore appartengono davvero solo al passato? Alexandra si sveglia sconvolta e non può fare a meno di chiederselo.

Tom non riesce più a stare a guardare e affronta Christoph. La discussione tra i due rivali culmina quando l’albergatore dice all’altro che non ha alcuna chance con Alexandra.

Tempesta d’amore spoiler: Helene delusa, prende una decisione clamorosa

L’app di online dating sembra dare una nuova chance a Helene. La donna riesce a chattare con un certo Udo, e la situazione promette di evolvere bene.

Peccato però che l’uomo misterioso nasconda un segreto.

Quando Helene lo scopre prende una clamorosa decisione: decide di abbandonare definitivamente le speranze legate all’online dating, e cancella definitivamente l’app dal proprio dispositivo.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Una sorprendete svolta sembra arrivare nel triangolo amoroso protagonista di questa 20^ stagione Tempesta d’amore. Proprio mentre Philipp scopre di essersi veramente innamorato di Ana, e le promette di non intralciare più la sua felicità, Vincent le chiede di dare un’altra chance al loro amore.

Le parole dei due giovani confondono la Alves, che chiede a entrambi un po’ di tempo per riflettere. Sorprendentemente è proprio la dichiarazione di Brandes ad avere la meglio: spingendola a seguire il suo cuore le dimostra di essere cambiato profondamente.

A quel punto Ana dice al veterinario che non può tornare con lui. Vincent ha il cuore spezzato dalle sue parole, mentre Philipp è pronto a fare di tutto per rendere felice la sua amata.

Si concluderà davvero così il triangolo amoroso Ana, Philipp e Vincent? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.