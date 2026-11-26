Tempesta d’Amore prosegue il suo cammino mattutino su Rete 4, regalandoci episodi ricchi di colpi di scena. Pronti a scoprire cosa accadrà nelle puntate in onda dal 30 novembre al 4 dicembre? Al centro dei riflettori troveremo l’interesse del nuovo arrivato, MArlon, per Fanny. Spazio anche al rapporto tra Leo ed Elias: se da un lato Lale – dopo aver intuito cosa c’è davvero tra loro – promette di mantenere il massimo riserbo, dall’altro i compagni di squadra dei due ragazzi si lasciano andare a commenti poco piacevoli. Curiosi di scoprire le trame settimanali complete Sturm der Liebe?

Tempesta d’amore, trame puntate italiane (dal 30 novembre al 4 dicembre)

Fritz ritrova Marlon, un vecchio compagno d’infanzia appena giunto a Bichlheim per assumere l’incarico di guardaboschi. Felice dell’incontro, Fritz desidera presentargli Fanny, ma il destino decide di giocare d’anticipo: Marlon si imbatte casualmente nella ragazza nel bosco. Tra i due nasce subito un acceso diverbio, ma il nuovo arrivato resta immediatamente colpito da lei.

Nel frattempo, Werner riceve una proposta allettante: ospitare un prestigioso torneo internazionale di golf. Per rinnovare il campo, tuttavia, servono sponsor facoltosi. Massimo si offre di occuparsi della ricerca, ma Werner esita, sempre più influenzato dai dubbi sollevati da Christoph e Katja sulla sua reale identità.

Anche Erik teme di perdere il proprio posto al Fürstenhof e decide di ostacolare il rivale, coinvolgendo Fritz nella caccia ai possibili finanziatori. Quando individua René Trenkow, però, Massimo reagisce in modo sorprendente: riconosce l’uomo e cerca in ogni modo di evitarlo. Costretto a fingere di non conoscerlo, riesce comunque a condurlo su una falsa pista e sembra vicino a ottenere il suo sostegno. Erik, furioso per essere stato escluso dall’incontro, deve inoltre rispettare una scommessa e mettere per iscritto i propri sentimenti per Yvonne prima che scada il tempo.

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Sul fronte sentimentale, Lale finisce per interrompere involontariamente un appuntamento tra Leo ed Elias. In seguito comprende finalmente la natura del legame tra i due ragazzi e fa capire a Leo di aver intuito il suo segreto, promettendo di mantenere il massimo riserbo. Leo, però, accetta malvolentieri un doppio appuntamento organizzato da Ben e sceglie di non informare Elias. Quando la verità viene a galla, Elias si sente tradito e profondamente ferito.

Poco dopo, i compagni di squadra notano la crescente vicinanza tra Leo ed Elias e iniziano a fare commenti spiacevoli. Per proteggerlo, Lale interviene pubblicamente e lascia credere che lei e Leo siano una coppia. Il piano funziona: i ragazzi sembrano convincersi, ma la situazione provoca sofferenza a Elias e spezza il cuore di Fritz, innamorato di Lale. Fanny, insospettita, non crede alla relazione e cerca spiegazioni dall’amica, che non può rivelarle la verità a causa della promessa fatta a Leo. Intanto Elias comincia a chiedersi se nascondersi sia davvero la scelta migliore, mentre Fritz tenta di dimenticare il dolore avvicinandosi a Olivia.

Cos’altro accade nella soap mattutina di Rete 4?

Marlon confessa a Fritz di essersi innamorato di Fanny, ma il concierge lo avverte che la ragazza è ancora fragile a causa della storia finita con Kilian. Quando il guardaboschi assiste a un duro confronto tra lei e lo chef, non riesce a trattenersi e affronta Kilian, dicendogli apertamente ciò che pensa.

Fanny rimane colpita dal coraggio dimostrato da Marlon e accetta di accompagnarlo nel bosco, una scelta che suscita la gelosia di Kilian. Vedendola soffrire ogni volta che incontra lo chef insieme a Larissa, Marlon cerca di farle capire che quella relazione le fa del male, ma le sue parole finiscono per ferirla. Nel tentativo di rimediare, si lascia sfuggire una confessione del tutto inattesa. Anche Kilian, dopo lo scontro, affronta Fanny, mentre la tensione tra i tre cresce. Tra rivalità, segreti e sentimenti nascosti, ogni equilibrio sembra ormai sul punto di spezzarsi.