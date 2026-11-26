Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 26 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Fabio chiude definitivamente la conoscenza con Gemma.
Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono Over con la presentazione di un nuovo cavaliere. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.
Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 26 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv
+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++
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