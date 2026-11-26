Ascolti tv 25 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Una Nessuna Centomila 2026” contro “Viola come il mare 3“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 25 novembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: “Una Nessuna Centomila 2026” vs “Viola come il mare 3”. Auditel del 25 novembre 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Una Nessuna Centomila 2026” contro “Viola come il mare 3”. Chi ha vinto?
Rai 1: Una Nessuna Centomila 2026, il concerto evento condotto da Fiorella Mannoia e Carlo Conti con la partecipazione di tantissimi ospiti contro la violenza sulle donne ha intrattenuto 2.604.000 spettatori pari allo 19.6% di share.
Su Rai 2: Patù, la passione delle idee, il programma di Roberto Inciocchi che racconta l’Italia, con reportage dal territorio, politica, cronaca, intelligenza artificiale e grandi storie italiane ha registrato 239.000 spettatori pari al 1.6%.
Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha coinvolto 1.013.000 spettatori pari allo 6.6% di share.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha raccolto 552.000 telespettatori pari ad uno share del 4.5%.
Canale 5: Viola come il mare 3, la nuova stagione della serie tv con protagonista Francesca Chillemi ha appassionato 1.898.000 spettatori con uno share del 13%.
Italia 1: Mercenarie, il film del 2014 diretto da Christopher Ray ha tenuto col fiato sospeso 1.052.000 spettatori con il 6.4% di audience.
La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha incuriosito 1.257.000 spettatori con il 7.4%.
Tv8: Lilla-Bayern Monaco, la partita di calcio della Champions League ha interessato 511.000 spettatori (2.7%).
Nove: Il Tavolo di Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio con tantissimi ospiti ha fatto compagnia a 617.000 spettatori con il 4% e 337.000 spettatori con il 5.1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire….
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: 4.708.000 spettatori con il 23.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.160.000 spettatori con il 20.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 novembre 2026
RAI 1
- La Volta Buona: 1.774.000 spettatori con il 16.2% nella prima parte e 1.891.000 spettatori con il 19.6% nella seconda parte;
- Il Paradiso delle Signore: 1.506.000 spettatori con il 16.2%;
- Vita in diretta: 1.653.000 spettatori con il 16.6% nella presentazione e 2.124.000 spettatori con il 18.7%.
CANALE 5
- Grande Fratello Vip: 1.832.000 spettatori con il 15.1% di share;
- Beautiful: 2.072.000 spettatori con il 17.7% di share
- Forbidden Fruit: 2.281.000 telespettatori pari al 20%;
- Uomini e Donne: 2.544.000 spettatori con il 24.8% di share.
- Tutto per la mia Famiglia: 1.885.000 telespettatori pari al 20.4%;
- Amici di Maria De Filippi: 1.280.000 telespettatori pari al 13.7%;
- Dentro La Notizia: 1.281.000 spettatori pari al 13.2% nella prima parte e 1.377.000 spettatori pari al 12.7% nella seconda parte chiamata Dentro la Notizia – Le Voci (Saluti a 1.396.000 e l’11.7%).