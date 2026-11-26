Pronti per conoscere in anteprima gli altri ospiti che vedremo a This is me 2026? Nell’ultima registrazione sono approdati nello studio di Silvia Toffanin altri cantanti famosi, due comici che sull’ammiraglia Mediaset abbiamo già visto molte volte e un conduttore famoso che il pubblico di Canale 5 ama particolarmente e che in molti desidererebbero rivedere alla guida di uno dei suoi programmi di spicco. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

This is me 2026 ospiti: le nuove anticipazioni in anteprima

Cosa succederà a This is me 2026? Nel salotto televisivo, in prima serata, di Silvia Toffanin sono pronti ad approdare in studio numerosi personaggi famosi del panorama musicale e televisivo d’Italia. Vi avevamo svelato in anteprima, qualche settimana fa, i nomi di tre cantanti ed oggi siamo pronti ad aggiungerne altri. Siete curiosi?

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Chi altri approderà a This is me 2026 in qualità di ospiti? In anteprima possiamo dirvi che nell’ultima registrazione erano in studio: Claudio Baglioni, I Negramaro, Pio e Amedeo e Paolo Bonolis. Cosa succederà? Per scoprire le sorprese e i racconti dei vari personaggi famosi, che sveleranno aneddoti della loro vita privata e della loro carriera, bisognerà sintonizzarsi su Canale 5.

Quando va in onda This is me 2026? La data

Quando va in onda This is me 2026? Ebbene salvo cambi dell’ultima ora la prima puntata del programma serale di Silvia Toffanin sarà trasmessa lunedì 7 dicembre 2026 sull’ammiraglia Mediaset. Non sappiamo, però, in questa puntata, quali saranno effettivamente gli ospiti perché in fase di montaggio tutto potrebbe cambiare. Ospiti presenti nella stessa registrazione potrebbero invece andare a far parte di puntate diverse.

Secondo quanto preannunciato quest’anno la terza edizione della trasmissione di Silvia Toffanin si svolgerà occupando, all’interno del palinsesto, solo due prime serate. Non è ancora chiaro, però, se la seconda puntata andrà in onda il lunedì successivo oppure no. Occorrerò attendere ulteriori aggiornamenti.