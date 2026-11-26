Nord Sud Ovest Est, il secondo capitolo della serie tv sugli 883, è giunto alla conclusione. Disponibile su Sky e in streaming solo su Now, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, la serie ha la regia di Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi, ed è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e sempre Sibilia. Oltre i due protagonisti, ritroviamo anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino). Il gruppo è affiancato dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini), Rosa Barbolini (Caterina) e Alessio Praticò (Carlo Lucarelli). Tra malinconia, sogni, canzoni e tanta commozione, ecco cosa pensiamo di Nord Sud Ovest Est.

Nord Sud Ovest Est, l’album che ha segnato la crescita degli 883

Dopo Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, il primo capitolo della serie tv che aveva già riscosso molto consenso dal pubblico, le avventure di Max e Mauro proseguono con una seconda stagione. Questa volta, però, dopo aver raggiunto le vette della fama, i due protagonisti si ritrovano a dover fare i conti con ciò che li circonda, col proprio futuro e con il peso delle aspettative.

Infatti, dopo il successo del primo disco, diventa sempre più complicato realizzare nuove canzoni capaci di conquistare nuovamente il pubblico e dimostrare che il loro talento non è passeggero. Riuscire a dimostrare di essere all’altezza infatti è sempre faticoso e Max e Mauro iniziano, quasi ossessivamente, a trascorrere sempre più tempo nella tavernetta, alla ricerca di nuovi testi e melodie.

E quando esce Nord Sud Ovest Est, il successo diventa immediato. Il secondo album segna quindi una fase fondamentale della loro vita, portandoli addirittura in America e accompagnandoli in un passaggio importante non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale. La fama, le aspettative e le nuove responsabilità che si accumulano intorno a loro finiranno inevitabilmente per mettere alla prova il rapporto tra i due. Ma come influirà tutto questo sulle loro vite e, soprattutto, sulla loro amicizia?

Una storia d’amicizia che supera il tempo

Quella di Max e Mauro è, prima di tutto, una storia d’amicizia, con cui diventa facile empatizzare. Due compagni di banco di Pavia, dal carattere quasi opposto, che decidono di sostenersi a vicenda nel sogno di fare musica e che riescono a trasformarlo in realtà. Ma non tutto è oro quel che luccica e ben presto entrambi inizieranno ad accorgersene. La fama, infatti, comincia a condizionare la loro quotidianità, rendendo difficile mantenere quella spontaneità e semplicità della loro vita prima di diventare famosi.

Se, da una parte, Max sembra concentrato sulla musica e sulla voglia di continuare a raggiungere nuovi traguardi in quel campo, Mauro comincia a interrogarsi sul proprio futuro e a pensare che, forse, per lui possa esserci anche una nuova strada. Due visioni differenti che rischiano di allontanarli ma che, soprattutto attraverso l’ultima puntata, emerge come una vera amicizia può resistere anche ai cambiamenti e continuare ad esistere, seppure in una forma diversa, anche se sceglie di percorrere binari differenti.

A sottolineare ulteriormente quest’aspetto c’è il nuovo singolo emozionante di Max Pezzali, Le Ali, presente nell’ultimo episodio, che l’artista ha raccontato di aver scritto prendendo spunto proprio dalla serie tv.

Conclusioni

In conclusione, Nord Sud Ovest Est è una serie tv capace di tenere incollati allo schermo grazie alla storia degli 883 che per i valori e le emozioni coinvolte risuona come profondamente umana e universale. Ma è riuscita anche a riportare gli italiani alle atmosfere degli anni novanta, tra Festivalbar, Aquafan di Riccione e tanti altri riferimenti che hanno caratterizzato quell’epoca.

La serie, però, non si rivolge soltanto a chi quegli anni li ha vissuti in prima persona. La sua narrazione infatti riesce a coinvolgere anche le generazioni più giovani, trasmettendo un messaggio di fiducia nelle proprie capacità e nell’importanza di credere ai propri sogni.

Composta da otto episodi, quest’altra stagione conclude la leggendaria storia artistica del duo italiano, raccontando le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato dopo un successo senza precedenti. La serie si conferma così un vero e proprio viaggio nella memoria e nella nostalgia, senza rinunciare a raccontare le difficoltà, i dubbi ma anche l’autenticità che accompagna la crescita personale e lavorativa dei due protagonisti.