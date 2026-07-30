Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 3 al 7 agosto? Al centro delle trame troviamo la proposta di nozze che Henry fa a Maxi. Spazio anche alla vicenda di Anja, alle prese con un’indagine per scoprire a chi Michael abbia regalato la preziosa statuetta. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Maxi ed Henry si sposano?

Tra Maxi ed Henry è davvero finita? Lale è convinta di no, e coinvolge Vincent in un piano per farli tornare insieme. Poco dopo Maxi si convince che Henry sia in pericolo, e non esita a intervenire. Il coraggio dimostrato dalla giovane sorprende il figlio di Sophia, spingendolo a chiederle di sposarlo. Maxi accetta felice la sua proposta di matrimonio.

Tempesta d’amore news – trame al 7 agosto

Anja deve riuscire a scoprire a chi abbia dato la preziosa statuetta Michael, e le sue ricerche sembrano portarla verso Yannik. Quando è sul punto di scoprire se le sue intuizioni sono giuste però, un imprevisto rischia di mandare a mobte i suoi piani. La ragazza riesce a lasciare la villa dei Sonnbichler senza essere vista, e a quel punto dice al fratello di voler rinunciare alla sua missione.

Anja si prepara a lasciare la città, ma poco prima della sua patenza c’è un incontro inatteso che cambia di nuovo tutto. La giovane rimanda la partenza e, incredibilmente, riesce ad avere in prestito la statuetta misteriosa.

Ormai vicinissima all’obiettivo, viene interrotta da Michael: il medico ha scoperto la verità su di lei e sui diamanti, ma non riesce a credere alla sua storia. L’uomo deve prendere una decisione, e stavolta non è affatto facile: diviso tra diffidenza e compassione, cosa deciderà Michael?

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Katja è contenta di essere finalmente riuscita a ritrovare un rapporto sereno con Markus, ma poi – durante una gita in montagna – si accorge che i sentimenti di lui nei suoi ocnfronti non sono cambiati e riprende le distanze.

Alfons vorrebbe organizzare una giornata speciale per festeggiare le nozze d’oro con Hildegard, ma Sophia si rifiuta di concedergli un congedo speciale. Poco dopo Greta ha un malore, e questo cambia tutti i piani. L’uomo scopre che la dark lady sta gia cercando un suo sostituto, Yvonne incita Erik a superare le sue paure e candidarsi. Contro ogni previsione, il ragazzo ottiene la possibilità di mettersi alla prova come portiere.

Markus si congratula con Alexandra per le nozze imminenti. Subito dopo però nota Christop in compagnia di Sophia e i suoi sospetti tornano ad affacciarsi nella mente. Anche Alexandra non può fare a meno di collegare alcuni indizi inquietanti, e ciò la porta a porre fine alla sua relaione con l’albergatore.

Il clima torna teso tra Vincent e Fanny, mentre tra il veterinario e Markus la tensione è ancora altissima.

Una vecchia baita sembra perfetta per diventare il laboratorio in cui Larissa crea i suoi gioielli. Mentre vengono fatti i lavori di ristrutturazione, Henry e Maxi trovano un vecchio aquilone e si lasciano andare a un momento romantico.