Far Away, il serial drammatico turco firmato Mediaset, è pronto a regalarci altri colpi di scena negli episodi in onda nel daytime di Canale 5. Cosa accadrà nell’ottava settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 3 al 7 agosto.

Far Away, trame episodi al 7 agosto: Cihan rifiuta il divorzio consensuale

In vista della causa di divorzio, Alya si consulta con l’avvocato Talat e gli chiede di fissare un incontro con Cihan ed Erol. Durante il colloquio, il legale informa Cihan del fatto che Alya è a conoscenza della sua relazione con Mine e che gli propone un accordo: se lui accetterà il divorzio consensuale, lei rinuncerà a portarlo in tribunale. L’uomo però non è disposto a rinunciare a lei, e rifiuta categoricamente la proposta dell’avvocato. La causa di divorzio diviene così un’occasione per Alya per capire i reali sentimenti del coniuge per lei.

Zerrin pronta a sposare Demir nelle prossime puntate Far Away

Sahin parla con sua sorella Zerrin, dopodiché si reca da Nare e le chiede di convincerla a non sposare Demir. E’ convinto che la sorella stia agendo costretta da Ecmel e Fidan. La conversazione tra Sahin e Nare viene ascoltata di nascosto da Özkan, che riferisce quanto ha sentito a Sadakat.

Nare riesce a parlare poi con Zerrin, ma sembra che la giovane abbia già preso la sua decisione: è disposta a sacrificarsi perché convinta che Demir sia in possesso di un video che potrebbe scagionare Sahin. Tornata a casa informa la madre che il matrimonio ci sarà.

Nel frattempo Ümmü e Pakize iniziano a preparare il burma, che sarà poi distribuito in tutto il paese, mentre Demir insiste con Zerrin spingendola a indossare l’abito bianco per la cerimonia.

Cihan incontra Ugur nei prossimi episodi Far Away

Mentre tutti aspettano l’udienza, Sahin chiama di nuovo NAre per assicurarsi che il matrimonio possa essere evitato. Lei prova a rassicurarlo. Nel frattempo Cihan accompagna la moglie al lavoro, e qui si imbatte nel dottor Ugur, che è stato convocato come testimone di Alya. Approfittando della situazione, lo affronta e lo invita a non intromettersi nella loro vita.

Finita l’udienza, Mine affronta Alya e le chiede perchè – se davvero voleva divorziare da Cihan – non l’ha convocata come testimone. Lei le risponde dicendole di non averla voluta coinvolgere per non compromettere la sua reputazione.

Cihan si reca a casa di Zerrin e Fidan e li informa che Sedat non intende più vendicarsi di Sahin. Poi li informa che potranno sempre contare su di lui perchè – nonostante tutto – li considera ancora parte della sua famiglia.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Nare sembra non trovare mai l’occasione giusta per rivelare a Kaya l’imminente matrimonio tra Zerrin e Demir. Özkan la esorta a dire la verità quanto prima, ma la situazione precipita quando Uur e Mine vanno a cena insieme. La ragazza si ubriaca, e – quando lui le confessa di provare un forte sentimento – reagisce con una crisi violenta. La sua reazione fa preoccupare il medico, che informa immediatamente Cihan, e poi anche Alya.

Quest’ultima si reca a casa di Mine, e lei – approfittando di un momento in cui Cihan è uscito per affrontare Ugur – le mostra il video di Boran. Le parla anche di Meryem pèer la prima volta, alimentando così nuovi interrogativi sul passato della sua famiglia.

Nel tentativo estremo di evitare le nozze, Nare racconta a Demir la verità sulla morte di Seyda. Lui però non le crede ed è sempre più determinato a vendicarsi di Cihan. Özkan ascolta non visto la loro conversazione, e corre ad avvisare Kaya. Quest’ultimo si precipita in municipio ma arriva troppo tardi: il matrimonio è già stato celebrato e Sahin è stato rilasciato.