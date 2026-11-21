Tempesta d’Amore prosegue il suo cammino regalandoci episodi ricchi di colpi di scena. Pronti a scoprire cosa accadrà nelle puntate in onda dal 23 al 27 novembre su Rete 4? Al centro dei riflettori troveremo i timori di Larissa, preoccupata per la decisione del tribunale di controllare la validità del suo matrimonio, e i grattacapi di Christoph, costretto a prendere atto del fatto che Sophia non intende cedergli le quote del Fürstenhof. Curiosi di scoprire le trame settimanali complete Sturm der Liebe?

Tempesta d’amore, trame puntate italiane (dal 23 al 27 novembre)

Sempre più alle prese con problemi economici, Larissa accetta un impiego come cameriera ai piani del Fürstenhof. La situazione si complica quando scopre che il tribunale di famiglia intende controllare la validità del suo matrimonio: la giovane teme che Yannik possa raccontare qualcosa capace di danneggiarla, e i suoi timori sembrano presto trovare conferma.

Anche il rapporto tra Sophia e Christoph torna a essere molto teso. La donna rifiuta di cedergli le proprie quote, convinta che la proposta nasconda un ricatto, dando così origine a un nuovo confronto destinato a influenzare gli equilibri di potere dell’hotel. Nel giorno del suo compleanno, Fritz riceve una telefonata dal padre e rimane sorpreso da una richiesta insolita riguardante la lettera per Fanny. Spinto dalla curiosità, decide di leggerla e scopre qualcosa che lo lascia sconvolto.

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Nel frattempo, Christoph continua a guardare con diffidenza il sempre maggiore coinvolgimento di Massimo negli affari del Fürstenhof. Quando l’investigatore privato non riesce a trovare alcuna prova contro di lui, Saalfeld comincia a chiedersi se i suoi sospetti siano infondati. Tuttavia, un nuovo episodio riaccende rapidamente la sua inquietudine.

Kilian viene a sapere che Yannik vuole porre fine al matrimonio di facciata e cerca di metterlo in guardia sulle conseguenze della sua scelta. Larissa, furiosa, si rivolge a Sophia per ottenere un consiglio e decide di adottare un nuovo piano per riconquistare l’appoggio di Yannik. Olivia invita Leo a trascorrere una serata insieme a lei ed Elias. Tutto sembra procedere serenamente, ma il giorno dopo uno sguardo di Elias rivolto a un altro ragazzo provoca in Leo una reazione di gelosia del tutto inattesa. Convinta che il controllo del tribunale sia ormai superato, Larissa crede di essere vicina alla vittoria. Fanny, invece, continua a soffrire senza parlare, spingendo Alfons ad affrontare la Mahnke. Proprio in quel momento, però, arriva una sorpresa destinata a cambiare la situazione.

Cos’altro accade nella soap mattutina di Rete 4?

Il piano organizzato da Katja e Christoph per smascherare Massimo si conclude con un fallimento e Werner ordina loro di smettere di tormentare il nipote. Katja decide di fare un passo indietro, mentre Christoph trova un nuovo elemento che alimenta ancora una volta i suoi dubbi. Alla festa del Fürstenhof, nonostante la tensione, Fritz e Lale riescono a esibirsi con successo; sorprendentemente, però, la vittoria viene assegnata a Yannik e Olivia. Deluso, Fritz riceve da Lale una consolazione molto speciale. Incoraggiato da Fanny, tenta poi di confessarle ciò che prova, ma all’ultimo istante non trova il coraggio.

Poco dopo, un incidente durante una passeggiata lo spinge a compiere un gesto che colpisce profondamente Lale. Larissa tira un respiro di sollievo quando anche Alfons evita di danneggiarla davanti all’incaricata del tribunale, ma scopre che rimangono ancora dubbi legati a Fanny. La sua rabbia si riversa così su qualcosa di molto importante per la rivale. Delusa da Christoph, Sophia valuta l’idea di lasciare ancora una volta il Fürstenhof; quando Saalfeld capisce che lei continua a difenderlo, le propone però una nuova collaborazione.

Intanto Fanny scopre che la pianta simbolo del suo amore con Kilian è stata distrutta. Larissa nega ogni coinvolgimento, ma proprio allora tra lei e Kilian nasce una vicinanza che Fanny osserva sconvolta. Lale respinge l’idea di essersi innamorata di Fritz, anche se la confusione aumenta. Confidandosi con Christoph, torna inevitabilmente con il pensiero a Theo. Christoph comprende finalmente le ragioni del rifiuto di Sophia e le lascia intendere di immaginare un futuro insieme a lei. Werner teme però che la loro possibile alleanza possa sconvolgere definitivamente gli equilibri del Fürstenhof.