Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 22 al 26 settembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori Natalie e Vincent, protagonisti di una nascente lovestory. Tra i due scoppia la passione. Pur dichiarando di non voler un legame stabile, Natalie in realtà sogna, nel profondo, un futuro insieme al veterinario. Nel frattempo, Philipp è sempre più in ansia: teme che Ana possa scoprire il suo vecchio segreto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Natalie e Vincent, scoppia la passione

Come sappiamo, prima che la sua relazione venisse distrutta dagli intrighi di Philipp, Ana stava insieme a Vincent. Il piano di Brandes per allontanare la giovane dal veterinario ha coinvolto in passato Natalie, un’amica di vecchia data.

Ma se inizialmente quest’ultima era stata spinta ad aiutare Brandes da un interesse economico, le cose sono a poco a poco cambiate. Conoscendo meglio Vincent infatti, Natalie ha scoperto che ha un animo buono e gentile, e il suo disagio nell’ingannarlo è aumentato ancor pi quando lui è arrivato ad aiutarla a ottenere un lavoro al Fürstenhof.

Quando Brandes le comunicherà di voler rinunciare al suo piano, perché si sarà seriamente innamorato di Ana, lei non rinuncerà a restare vicino a Vincent e consolarlo per le sue pene d’amore. Finché una sera in birreria, lo vedrà con occhi diversi e scoprirà di essersi perdutamente innamorata di lui. Anche il veterinario sembrerà essere attratto dalla giovane, che – sebbene dichiari di non volere un legame serio – non potrà fare a meno di sognare il bel veterinario.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Ana riceve una bella notizia

Ana riceve una notizia sconvolgente: Wilma le ha lasciato in eredità il podere dei von Thalheim e metà dell’intero patrimonio. L’emozione di ritrovarsi improvvisamente benestante la lascia incredula.

Mentre Ana brinda con Philipp, Nicole e Michael alla sua nuova fortuna, Vincent si rende conto che Brandes sapeva già da tempo dell’eredità destinata alla Alves.

Il veterinario prova a mettere in guardia Ama, ma lei respinge con fermezza le sue accuse, dichiarando di fidarsi ciecamente di Philipp. Tuttavia, quando Philipp le chiede una procura per gestire il patrimonio, Ana diventa sospettosa.

Helene delusa nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Helene si sente ogni giorno più coinvolta da Günther, ma la felicità lascia presto spazio a una delusione inattesa.

Lo shock travolge Helene quando scopre che Günther ha già una compagna, Tonia. A quel punto capisce che i suoi sentimenti non sono ricambiati.

L’arrivo improvviso di Tonia al Fürstenhof getta scompiglio, e Günther – per nulla entusiasta – teme che la donna possa scoprire le sue bugie. Per evitare che Tonia scopra la verità, Günther le fa credere di essere già sposato e si ingegna per non essere smascherato. Quando Tonia lo vede insieme a Helene, pensa che lei sia la misteriosa consorte di Sonnbichler.

Helene cede alla richiesta di Günther e accetta di fingersi sua moglie ma poi, conoscendo meglio Tonia, viene sopraffatta dai sensi di colpa.

Tempesta d’Amore, trame settimanali

Vincent confida a Nicole i suoi sospetti: secondo lui, Philipp era a conoscenza dell’eredità di Ana. Nicole ricorda allora una registrazione fatta da Michael in cui Brandes parlava dei soldi della Alves e decide di far ascoltare l’audio alla figlia.

La verità inizia a farsi strada nella mente di Ana, e il sospetto di essere stata ingannata e usata da Philipp rischia di raffreddare i loro rapporti. Alves affronta il giovane, che non riesce a convincerla della propria innocenza. Disperato, Philipp chiede aiuto a Natalie: deve convincere Ana che Vincent era a conoscenza del testamento da molto tempo.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Erik e Yvonne desiderano partecipare a un torneo di freccette, ma presto si accorgono che vincere non sarà facile senza un valido aiuto. La donna decide di giocare al torneo con Greta, ferendo i sentimenti di Erik. Deluso, Vogt si mette alla ricerca di un nuovo compagno capace di battere le due cugine.