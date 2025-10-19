Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 20 al 24 ottobre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Ana, che prenderà una importante decisione riguardo alla sua vita affettiva. Negli episodi settimanali ci sarà spazio anche per una vicenda che getterà nel panico Christoph e gli altri: dove sarà finita Alexandra? Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, spoiler settimanali: Ana lascia Philipp

Vincent dice a Natalie di amare Ana. A quel punto la donna decide di confessargli la verità. Le parole della donna sconvolgono il giovane veterinario, che le chiede di confermare quanto le ha appena detto davanti alla Alves. Nel frattempo quest’ultima – ignara dei sotterfugi di Philipp – fantastica sul loro futuro insieme.

Intanto Brandes – dopo aver scoperto che Natalie lo ha tradito – fa di tutto per parlare con Ana prima di Vincent. Non ci riesce, e Ana – dopo aver saputo che il suo amato l’ha sempre ingannata – decide di rompere con lui e corre a rifugiarsi tra le braccia della madre.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Helene da una chance a Günther

La dichiarazione d’amore di Günther sorprende Helene. Pur essendo profondamente colpita, la Richter lo respinge. La sua riluttanza a lasciarsi ai sentimenti che prova è in parte dovuto alla scarsa fiducia nei suoi confronti, e in parte invece al rispetto nei confronti di Tonia.

L’uomo, però, non si dà per vinto e sorprende Helene con un gesto di generosità. La Richter riceve anche la benedizione di Tonia, e a quel punto decide di concedere a Günther una chance.

Insieme passano una serata piacevole, anche se Helene si ritrova spesso a pensare che avrebbe preferito uscire e godersi la vita. La svolta per loro arriva quando la Richter rivede Tonia, e quest’ultima le parla del suo imminente giro del mondo: a quel punto Helene non ha più dubbi su cosa desidera davvero!

Dopo aver troncato la relazione, la donna prende una decisione inaspettata. Günther – una volta superata la delusione per la fine della brevissima love story con Helene – lascia il Fürstenhof per lanciarsi in una nuova avventura.

Tom arrestato nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Per Alexandra continua la prigionia nelle mani di Tom. La donna non ha alcuna possibilità di fuga, e può solo provare a convincere il suo ex a lasciarla andare. Le sue parole però, non sembrano avere alcun effetto nella mente di Tom, che appare sempre più fuori controllo.

L’uomo è ossessionato dalla storia di “Romeo e Giulietta” e decide di uccidere Alexandra, per poi togliersi la vita. Si reca così in ospedale per rubare alcuni farmaci molto potenti, ma viene sorpreso da Christoph e arrestato.

Ciò però non basta per scrivere il lieto fine, visto che Tom si rifiuta di rivelare dove tiene nascosta Alexandra.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? News

Alfons consegna a Lale una lettera che il padre di Theo ha scritto per il figlio, pregandola di consegnargliela. Lei però teme che il contenuto possa provocare nel fidanzato un nuovo trauma e decide di nascondere la busta. Poco dopo confessa a Theo ciò che ha fatto. Lui si mostra comprensivo, ma non è sicuro di voler leggere la lettera del genitore.

Ana si scusa con Vincent per non averlo ascoltato prima, mentre Philipp confida a Yvonne di voler rimanere a Bichleim per cercare di riconquistare il cuore della Alves. Quest’ultima riceve finalmente l’eredità di Wilma, ma quella ricchezza inaspettata finisce per sopraffarla. Ana inizia a mostrare segni di paranoia.