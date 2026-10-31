Fans di Tempesta d’Amore pronti a scoprire le news settimanali? La serie tv mattutina di Rete 4 prosegue il suo viaggio, e anche negli episodi in onda dal 2 al 6 novembre non mancheranno i colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il difficile rapporto tra Olivia e Stephan, e quello tra Larissa e Kilian. Spazio anche al ritorno di Werner, che arriverà al Furstenhof accompagnato dal nipote Massimo, suscitando le perplessità di Christoph. Curiosi di scoprire di più?

Tempesta d’amore, trame prime puntate novembre

Cosa accadrà in Tempesta d’amore negli episodi in onda dal 2 al 6 novembre? Le prime puntate del mese vedranno i riflettori puntati su due coppie: da un lato ci sarà Olivia, ancora indecisa se dare o meno una seconda chance a Stephan, e dall’altro Larissa, legata ormai a Kilian.

Spazio anche al ritorno di Werner, che scatenerà una forte agitazione in Eric. Ma vediamo in dettaglio tutte le news settimanali della soap tedesca.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’amore (trame al 6 novembre)

Olivia è ancora incerta se dare una nuova chance a Stephan, quando Larissa le chiede un favore per il suo matrimonio con Kilian. Peccato che anche Stephan sia mosso da secondi fini. Il suo vero obiettivo non tarda a manifestarsi, e diventa fin troppo evidente quando il ragazzo aumenta le pressioni su Olivia, deciso a trovare prove contro Kilian e Larissa. Poco dopo fa una richiesta a Olivia, che la mette in seria difficoltà.

Quando Kilian difende Larissa, Fanny capisce con amarezza che il suo amato si sta allontanando da lei. La Mahnke, invece, pare determinata a sfruttare la situazione.

La notizia del ritorno di Werner insieme al nipote Massimo mette subito in agitazione Erik. Quando l’uomo confida le sue paure a Yvonne, però, la moglie non reagisce come lui avrebbe voluto. Convinto che la presenza di Massimo costituisca una minaccia, Erik tenta disperatamente di appariree indispensabile agli occhi di Werner. Mentre porta avanti il suo progetto però, fa un incontro davvero inaspettato.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella serie tv di Rete 4?

Sempre più affascinato da Lale, Fritz prova un primo approccio. Incoraggiato da Yvonne, decide di fare sul serio, ma sceglie il momento sbagliato.

Alfons è ansioso di conoscere meglio Massimo, ma Hildegard gli suggerisce di non affrettarsi e di dare al nuovo arrivato il tempo necessario per ambientarsi. Nel frattempo emerge anche la curiosità (e la diffidenza) di Christoph nei confronti del nuovo arrivato, e l’albergatore inizia a tempestarlo di domande.

Seguendo il consiglio di Yannik, Fanny cerca di distrarsi e dimenticare Kilian. Anche il cuoco prova a fare lo stesso, ma separarsi si rivela molto più difficile del previsto.