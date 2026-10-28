Mediaset Infinity torna al Lucca Comics & Games 2026 con due appuntamenti dedicati alle novità della piattaforma e altrettante anteprime esclusive in programma sabato 31 ottobre.
Al centro della giornata ci saranno il nuovo docu-game di Infinity LAB “RIFT – Il futuro è in gioco”, diretto da Claudio Di Biagio, e due episodi inediti doppiati in italiano di “One Piece – Saga del Paese di Wa”.
Entrambi gli appuntamenti si terranno al Cinema Centrale di Lucca, rispettivamente alle 11.30 e alle 15.00.
RIFT – Il futuro è in gioco, l’anteprima al Lucca Comics
Il primo appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre alle 11.30. Al Cinema Centrale sarà presentato in anteprima “RIFT – Il futuro è in gioco”, il nuovo progetto diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB.
Il docu-game sarà poi disponibile in esclusiva assoluta su Mediaset Infinity dal 15 novembre 2026. Il progetto affronta il tema del cambiamento climatico utilizzando la struttura di un vero e proprio gioco di ruolo costruito a partire da dati scientifici reali.
Come funziona RIFT – Il futuro è in gioco
Al centro del progetto ci sono quattro divulgatori e attivisti che, seduti attorno a un tavolo, assumono il ruolo di agenti appartenenti a una società segreta.
La loro missione consiste nell’attraversare squarci aperti nello spazio e nel tempo dall’impatto umano sul pianeta.
La posta in gioco non è la sopravvivenza dei personaggi, ma la qualità del futuro che riusciranno a riportare indietro.
A guidare il gioco nel ruolo di master sarà lo stesso Claudio Di Biagio, chiamato ad aprire gli scenari e condurre la partita.
One Piece, due episodi inediti in italiano in anteprima
Il secondo appuntamento della giornata è previsto alle ore 15.00, sempre al Cinema Centrale.
Mediaset Infinity presenterà in anteprima due episodi inediti doppiati in italiano di “One Piece – Saga del Paese di Wa”, prodotti da Toei Animation.
Un evento pensato soprattutto per i tantissimi appassionati dell’anime, che potranno vedere in anteprima i nuovi episodi prima della loro messa in onda televisiva.
Quando andranno in onda i nuovi episodi di One Piece
I due episodi presentati al Lucca Comics & Games saranno successivamente trasmessi lunedì 2 novembre 2026 in prima serata su Mediaset Italia 2.
Saranno inoltre disponibili anche su Mediaset Infinity.
L’evento di Lucca rappresenterà quindi una vera e propria anteprima per il pubblico presente al festival.
In regalo il cappello di paglia di Luffy
Per rendere ancora più speciale l’appuntamento con One Piece, il pubblico presente alla proiezione riceverà anche un omaggio dedicato al protagonista della serie.
Sarà infatti distribuita una versione del celebre cappello di paglia di Luffy, realizzata appositamente per l’occasione.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation.
Mediaset Infinity porta una “macchina del tempo” al festival
Le iniziative di Mediaset Infinity non si limiteranno però agli appuntamenti di sabato 31 ottobre.
Per tutta la durata del Lucca Comics & Games 2026, la piattaforma accoglierà i visitatori con un’attivazione speciale pensata come una vera e propria “macchina del tempo”.
All’interno sarà allestito un tavolo da gioco aperto a tutti.
Il pubblico potrà partecipare a quiz e sfide dedicate ai programmi televisivi che hanno fatto la storia e ai grandi classici del cinema cult.
Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026: il programma
La presenza di Mediaset Infinity al festival ruoterà quindi attorno a due momenti principali:
Sabato 31 ottobre, ore 11.30: presentazione di “RIFT – Il futuro è in gioco” al Cinema Centrale.
Sabato 31 ottobre, ore 15.00: anteprima di due episodi inediti doppiati in italiano di “One Piece – Saga del Paese di Wa”.
Due appuntamenti molto diversi tra loro, ma accomunati dall’obiettivo di portare al pubblico del Lucca Comics contenuti inediti e nuove esperienze legate all’intrattenimento.
Quando esce RIFT su Mediaset Infinity
Dopo l’anteprima del 31 ottobre, “RIFT – Il futuro è in gioco” sarà disponibile dal 15 novembre in esclusiva su Mediaset Infinity.
Gli episodi di One Piece mostrati a Lucca arriveranno invece il 2 novembre in prima serata su Mediaset Italia 2 e saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming.