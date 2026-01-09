Prosegue l’appuntamento mattutino su Rete 4 con la serie tv tedesca Tempesta d’Amore con una settimana che ci regalerà molti colpi di scena. Cosa accadrà dal 12 al 16 gennaio 2026? Scopriamo insieme le trame complete.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 16 gennaio 2026

Una decisione di Markus finisce per fare infuriare Katja l’uomo non è più disposto a vendere le proprie azioni del Fürstenhof a Christoph! Per dare un po’ di conforto a Katja, Schwarzbach decide di cederle a Werner. Lei però non sembra apprezzare il suo gesto.

Ana ha rotto con Vincent, e si rende conto che non ha mai smesso di amare Philipp. Per questo motivo si mette alla disperata ricerca di Brandes. Quando finalmente lo trova, i due si promettono amore eterno. Sarà la svolta per la loro storia? Ana – sempre più confusa – decide di chiedere consiglio a una chiaroveggente.

Michael deluso nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Un’improvvisa paralisi alla mano costringe Michael ad annullare con una scusa la sua esibizione con Nicole. Poco dopo lei scopre che l’uomo ha annullato tutti gli interventi programmati all’arto. In seguito però, tocca a lui restare deluso dalla compagna: Markus scopre infatti che Nicole non è stata sincera e – deluso – prende le distanze da lei.

Poco dopo Werner offre alla Alves un lavoro come cantante del pianobar al Fürstenhof, e lei chiede a Markus di accompagnarla al pianoforte, mettendolo inconsapevolmente in difficoltà.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Greta è pronta a conquistare la giuria del concorso “La foglia verde“, ma per riuscire a sorprenderli davvero deve trovare un ingrediente segreto per il suo dessert. Poco dopo la giovane chef accusa Luis di aver sabotato la sua carriera, salvo poi rendersi conto – grazie a Miro – di essere stata ingiusta nei suoi confronti. Luis la perdonerà?

Markus e Vincent sono a terra per le rispettive sittuazioni sentimentali, e decidono di distrarsi facendo un’escursione in montagna, che però si conclude con un brutto incidente. La scomparsa di Markus finisce per preoccupare Katja, che decide di andare a cercarlo insieme a Maxi.

Le nozze tra Theo e Lale sono ormai prossime, e il futuro sposo è angosciato all’idea di non riuscire a realizzare il sogno dell’amata, che desidera fedi davvero particolari. Quando il ragazzo si sfoga con Christoph, rivelandogli che lui non può permettersele, l’albergatore decide di intervenire e fare agli sposini un regalo davvero speciale. Anche Ana ha un dono davvero speciale per la coppia: un video con gli auguri di tutti i loro cari.

Markus finisce per accettare di esibirsi con Nicole, ma all’ultimo minuto scopre che a Oslo si terrà una conferenza sulla mano immobilis e decide di partecipare, dimenticandosi dell’impegno preso.