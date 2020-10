Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 10 al 16 ottobre 2020 ci svelano che l’idea di Tim non troverà subito il consenso del fratello Boris. Il giovane dapprima si rifiuterà infatti di sostituirsi a Tim e partire per Bangkok al suo posto, ma poi capisce che il fratello ha davvero bisogno di rimanere al Fürstenhof facendosi passare per lui, per poter indagare sull’aggressione subita da Dirk ed accetta. Finge così di bruciarsi i capelli, prima di tagliarli, e sparge la voce che tra lui e Tobias vi siano dei problemi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 10 al 16 ottobre 2020

Eva non riesce a credere che Werner sia arrivato a far falsificare il test di paternità da lei fatto sotto pressione di Cristoph, per convincerli che il nuovo arrivato in casa Saalfeld è il figlio di Robert. Dopo che Robert aveva comunque deciso di crescere il bambino senza voler neppure sapere se era suo figlio oppure era stato concepito in una notte di passione che la moglie aveva trascorso con Cristoph, proprio quest’ultimo aveva voluto la prova del DNA.

Davanti al risultato che dichiarava, senza più ombra di dubbio, che Emilio era figlio di Robert sembrava essere tornata finalmente la serenità in casa Saalfeld, ma ora tutto potrebbe di nuovo precipitare. Ancora sconvolta dalla rivelazione del suocero Eva finisce per distrarsi mentre è alla guida dell’auto e rischia così di investire proprio l’uomo che ora teme possa essere il vero padre di suo figlio: Cristoph.

Spoiler Tempesta d’Amore: lo strano comportamento di Eva

Hildegard ed Alfons, ignari dei veri motivi che sconvolgono Eva, vorrebbero poter aiutare la nipote che secondo loro soffre di depressione post parto. Lei intanto non perde occasione per mostrare a Cristoph la propria freddezza, trattandolo male ad ogni occasione. Lo strano comportamento di Eva finisce per incuriosire Alfons, che non ne comprende il motivo e segue la nipote nel suo appartamento per poterle parlare.

Il dubbio che il test di paternità non sia così affidabile, perché Werner ha manomesso i risultati, rischia di mettere di nuovo in crisi il suo matrimonio, ma per il momento solo lei ed il suocero sono a conoscenza di quanto avvenuto. Chi è il vero padre di Emilio? Per saperlo dovremmo attendere ancora un po’.

Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni Sturm der Liebe.