Tempesta d’Amore continua a regalarci colpi di scena, e nelle puntate mattutine in onda dal 10 al 14 novembre su Rete 4 troveremo al centro dei riflettori troveremo Ana, che verrà soccorsa da Philipp e Vincent. Scopriamolo insieme cosa accadrà.

Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali: Ana salvata da Philipp e Vincent

Avevamo lasciato Ana in pericolo e possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Philipp e Vincent mettono infatti da parte i loro dissapori e si mettono a cercarla, trovandola appena in tempo.

Quando la Alves vede il giovane veterinario e il ragazzo che ama agire in perfetta sintonia è sollevata, e lo è ancora di più quando scopre che è stato Brandes a intuire che lei era in pericolo.

Spoiler Tempesta d’amore: la confessione di Nicole a Michael

Nicole si prepara a confessare a Michael il suo tradimento. Quando è sul punto di parlare con il partner però, arriva una notizia che la costringe a rimandare quel confronto: sua figlia ha avuto un incidente!

Nel frattempo Erik non riesce a trovare il coraggio di confessare tutto a Yvonne, e implora Nicole di mantenere il segreto per non smascherarlo. Nicole accetta, ma non riesce più a lasciarsi andare con Michael. E mentre lui inizia a notare lo strano atteggiamento della compagna, anche Yvonne comincia a sospettare che Vogt la tradisca. Lui non riesce più a reggere la situazione e decide di confessare tutto alla partner. Proprio in quel momento però Nicole riesce a ricordare tutto: non hanno tradito i rispettivi partner!

Cos’altro accade nella soap di Rete 4? Tutte le news

Lale, Theo e Stella trascorrono insieme una serata piacevole, e quest’ultima è sempre più felice nel constatare che la Ceylan si sta avvicinando sempre di più a lei.

Hildegard prova a dare una mano a Christoph e Katja per risolvere i loro problemi, ma il suo tentativo di mediazione non ottiene i risultati sperati. Tra i due i problemi si fanno sempre più intensi, e solo la notizia dell’arrivo della figlia Maxi sembra ridare un sorriso a Katja. La ragazza si appresta a raggiungere il Fürstenhof, ma sulla strada corre un grave pericolo. Un altro arriva rischia di portare scompiglio: Alexandra annuncia a Christoph la sua intenzione di tornare a Bichleim, anticipandogli di avere una sorpresa per lui.

Tra Theo e suo padre sembra finalmente esserci uno spiraglio: i due si avvicinano, salvo poi riallontanarsi quando il genitore vede il ragazzo prendere dei farmaci per l’ADHD. A quel punto l’uomo respinge di nuovo il figlio, che tenta invano di spiegargli che si tratta di una vera malattia.

Questa reazione non fa altro che rispingere di nuovo Theo nei vecchi problemi. In suo aiuto arrivano Lale e Christoph: l’albergatore prova anche a parlare con il padre del ragazzo, ma senza ottenere alcun risultato. Davanti alla reazione del padre, Theo decide di allontanarsi di nuovo, spingendo il genitore a riflettere sui suoi errori.

Sia Philipp che Vincent capiscono che Ana ha bisogno di uno spazio tutto suo, e decidono di comune accordo di farsi da parte. Mentre la Alves – nonostante i forti dolori alla schiena – decide di recarsi al podere dei von Thalheim – i due giovani cercano un modo per aiutarla a realizzare i suoi progetti.