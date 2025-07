Una brutta sorpresa attende i fans di Tempesta d’Amore. La soap mattutina di Rete 4 oggi, lunedì 7 luglio, non andrà in onda. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà in TV.

Tempesta d’amore non in onda oggi, i motivi della sospensione

Tempesta d’amore va in ferie. Proprio come accaduto lo scorso anno, la serie tv tedesca di Rete 4 si prende un periodo di meritato riposo. Con l’episodio andato in onda venerdì 4 luglio la soap ambientata al Fürstenhof si è congedata dai telespettatori per una lunga pausa estiva.

Ferie più che meritate per il serial tedesco che ha dimostrato di saper resistere alle numerosi variazioni di palinsesto, mantenendo sempre inalterata nel tempo l’attenzione del pubblico.

Cosa vedremo al posto di Tempesta d’amore?

A partire da oggi – lunedì 7 luglio – nello slot orario solitamente occupato da Sturm der Liebe saranno trasmesse le repliche della dizi turca La Rosa della Vendetta, il serial andato recentemente in onda su Canale 5.

La nuova programmazione Mediaset proseguirà così per luglio e agosto, per poi tornare al consueto palinsesto in autunno.

Quando tornerà in onda Tempesta d’amore?

Per ritrovare le vicende di Christoph, Alexandra & Co. dovremmo attendere il 1° settembre, quando la storia ambientata al Fürstenhof tornerà a tenerci compagnia su Rete 4.

L’attesa sarà davvero trepidante, anche perché gli ultimi episodi andati in onda nei giorni scorsi hanno visto la fine di una love story che sembrava destinata al lieto fine: Vincent ha lasciato Ana, dopo averla vista baciare Philipp, ora?

Per sapere cosa accadrà a questo punto dovremmo attendere settembre, ma nel frattempo possiamo anticiparvi che il triangolo amoroso protagonista di questa stagione promette di riservarci molte sorprese. Stando a quanto riportato dagli spoiler tedeschi infatti, potrebbe addirittura trasformarsi in un “quadrato” con l’ingresso di una nuova figura femminile.

L’arrivo di Natalie porterà molto scompiglio, e se volete scoprire qualcosa di più sull’alleanza pericolosa che si verrà a creare tra lei e Philipp vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre anticipazioni. Se invece volete rimanere sempre aggiornati sulle ultime news che ci attendono nella stagione 2025/2026 Sturm der Liebe vi invitiamo a seguirci.