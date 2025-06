I fans di Tempesta d’Amore non avevano dubbi sul fatto che Philipp Brandes non si sarebbe arreso facilmente. La relazione tra Ana e Vincent è il solo ostacolo che lo separa dall’eredità della sua prozia Wilma, e il ragazzo è pronto a fare di tutto per separare la coppia e mettere le mani sul ricco patrimonio della parente. Le trame prenderanno una piega inaspettata quando il giovane, scavando nel passato di Vincent, scoprirà un segreto che potrebbe aiutarlo davvero a portare a termine i suoi piani.

Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Philipp scopre che Vincent è sposato

L’obiettivo di Philipp Brandes è stato chiaro fin dal primo mento in cui il giovane ha messo piede a Bichleim: mettere le mani sull’eredità della prozia Wilma. La donna è morta, ma prima di esalare l’ultimo respiro ha voluto condividere le sue impressioni sul parente, mettendo in guardia Ana e dicendole che Vincent era l’uomo adatto a lei. Con un colpo di scena la ricca nobildonna aveva poi cambiato il suo testamento, lasciando i suoi beni quasi tutti alla Alves.

Quest’ultima mossa di Wilma non è piaciuta affatto a Philipp, che adesso si rende conto che il solo modo per poter mettere le mani su quel patrimonio è riuscire a sposare Ana. Il progetto però presenta non poche difficoltà, visto che la giovane è felicemente vicina a Vincent. Ormai abbiamo scoperto però che Brandes non è un uomo disposto ad arrendersi facilmente, e anche stavolta troverà un sistema per dividere i due.

Philipp non tarderà a scoprire che Vincent è sposato, un “dettaglio” che il giovane veterinario si è dimenticato di dire ad Ana e che potrebbe tornare a suo vantaggio. Non vi sono dubbi che questa volta la ricerca di Philipp nel passato del suo nemico abbia dato frutti insperati, e che ora Brandes abbia in mano un’arma potentissima per screditare il veterinario agli occhi di Ana. Ma come deciderà di usarla?

L’arrivo di Natalie (e lo choc di Ana) nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Quale sistema migliore per allontanare Ana da Vincent, se non farla trovare faccia a faccia con la moglie del veterinario? Questo sembra essere il proposito di Philipp, che dopo essere riuscito a rintracciare la donna la inviterà a Bichleim.

L’arrivo di Natalie porterà grande scompiglio, e Ana scoprirà presto che Vincent era convolato a nozze con la giovane a Las Vegas e che – sebbene il veterinario avesse chiesto che il matrimonio lampo fosse annullato – l’unione non era mai stata ufficialmente cancellata. Quindi, sebbene neppure Vincent fosse convinto di essere single, Natalie si dimostrerà essere la sua moglie legittima.

Trame tedesche Tempesta d’Amore: Natalie e Philipp alleati per dividere Ana e Vincent

Mentre Ana sarà profondamente delusa dalle bugie del fidanzato, Philipp deciderà di sfruttare ancora la presenza di Natalie per boicottare ogni eventuale riavvicinamento della coppia. Brandes e la nuova arrivata si alleeranno per impedire ai due di tornare insieme, mentre Philipp cercherà di avvicinarsi ad Ana.

La delusione della Alves provocherà uno spiraglio nel suo cuore, nel quale l’astuto ragazzo cercherà di infiltrarsi, e i risultati (purtroppo) non tarderanno ad arrivare. Il piano di Philipp per riuscire a sposare Ana, impossessarsi dell’eredità di Wilma e far rinchiudere la Alves in un ospedale psichiatrico sembra procedere nel migliore dei modi, e noi non possiamo fare a meno di chiederci se la storia d’amore tra Ana e Vincent sia davvero finita. L’unica cosa di cui siamo certi è che il triangolo amoroso protagonista di Sturm der Liebe 10 è destinato a complicarsi.

