Cambio programmazione per la soap tedesca Tempesta d’Amore. La serie TV di Rete 4 messa in pausa a partire dal 29 luglio, per il periodo estivo. Le vicende del Fürstenhof torneranno a tenerci compagnia nella consueta fascia mattutina da settembre.

Cambio programmazione Tempesta d’amore, la soap va in vacanza

Dopo aver “traslocato” nella fascia mattutina ed aver mantenuto un alto indice di ascolto, Tempesta d’Amore è protagonista di un nuovo cambio programmazione. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti deciso di mettere in pausa la soap di Rete 4 a partire da lunedì 29 luglio.

Tempesta d’amore si ferma per il mese di agosto: una decisione presa per evitare di “sprecare” episodi in un mese in cui moltissimi fans saranno in vacanza. La scelta Mediaset permetterà così ai tantissimi appassionati della soap tedesca di godersi un meritato periodo di ferie, senza perdere neppure una puntata della loro serie Tv preferita. Questo in un momento in cui le vicende del Fürstenhof promettono di tenerci con il fiato sospeso.

Tempesta d’amore al mattino, una scelta vincente

Il passaggio della soap opera tedesca dal preserale al mattino, ha visto raddoppiare anche la durata di messa in onda. I fans sono passati da episodi della durata di 30-35 minuti al giorno a puntate di un’ora. Per evitare di mandare in onda episodi salienti in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbe non essere davanti al televisore, Mediaset ha optato per la sospensione estiva.

La decisione di spostare la soap nella fascia mattutina di Rete 4 si è rivelato un esperimento vincente per Mediaset, visto che gli ascolti sono stati molto positivi. In questi mesi è stata registrata una media di circa 250.000 spettatori al giorno, per uno share compreso tra il 6 e il 7%, con puntate record che hanno raggiunto anche la soglia dei 300.000 spettatori e più dell’8% di share.

Tempesta d’Amore sospesa, cosa vedremo al suo posto?

A partire da lunedì 29 luglio – al posto degli episodi di Tempesta d’amore – ci sarà spazio per una doppia puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

La soap turca di Rete 4 sta ottenendo una media di ascolti compresa tra il 3 e il 4%.

Tempesta d’amore, quando torna in TV?

Quando ritroveremo i Saalfeld e i loro intrighi? Le vicende del Fürstenhof – dopo una breve pausa estiva – torneranno sui nostri teleschermi a settembre.

Visto il successo dell’esperimento mattutino, la soap tedesca Tempesta d’Amore rimarrà confermata nell’ormai consueto appuntamento a partire dalle 9:45 su Rete 4, trainando la trasmissione Mattino 4, confermata con Federica Panicucci e Roberto Poletti.