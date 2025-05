Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato che presto diventeranno genitori. È infatti arrivata la conferma ufficiale da parte della coppia che ha già scelto il nome della piccola. Scopriamo insieme cosa hanno scritto per dare ai fan la lieta notizia.

Giulia De Lellis incinta: aspetta una femminuccia da Tony Effe

Con due post, uno sul profilo di Giulia De Lellis, e l’altro su quello di Tony Effe, la coppia ha ufficializzato di aspettare un bebè. Il sesso è già noto così come il nome: si tratta di una femminuccia che si chiamerà Priscilla. È stato il rapper a scriverlo in un post sui social accompagnato da tante foto che lo ritraggono con la sua dolce metà e non solo. Tony Effe appare immerso tra pannolini, pulloverino e scarpette già di marca, ciucci e soldi. Non mancano dei teneri scatti, con il pancino già in evidenza, di lui con Giulia De Lellis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOSA 🇮🇹 (@tonyeffebaby777)

L’influencer invece ha posato su un set in un completo rosa e ha scritto: “Le tue ragazze“, taggando il suo compagno, che fa l’occhiolino. Tra polaroid con scritto mamma e papà, champagne e annuncio dato ai parenti, Giulia appare sorridente con ciucci al posto degli anelli. Una nuova vita per i due che sono amatissimi dei fan e che contano insieme più di 8 milioni di follower solo su instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Il gossip sulla gravidanza e la reazione di Aurora Ramazzotti

Nelle scorse settimane si erano diffusi diversi rumors sulla presunta gravidanza della De Lellis che aveva fatto andare su tutte le furie Aurora Ramazzotti. La giovane aveva rivendicato il diritto alla riservatezza di una donna che vuole aspettare di essere sicura che il bambino stia bene prima di annunciare la gravidanza:

“Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese? Come mai continuiamo a invadere questo spazio così intimo e delicato che le donne si riservano? Forse perché siamo ancora convinti che i loro corpi siano affar nostro?“.

Dopo tre mesi, ecco quindi l’annuncio di Tony Effe e Giulia De Lellis.