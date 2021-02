Le anticipazioni tedesche di Tempesta d’Amore ci svelano che presto Linda scoprirà che il suo ex marito non è paralizzato e lo caccerà dal Fürstenhof. L’inganno di Dirk Baumgartner, che per molti mesi ha fatto credere a tutti di essere costretto su una sedia a rotelle, finirà per costargli molto caro.

Anticipazioni tedesche Tempesta d’Amore: le bugie di Dirk

Il padre di Steffen verrà sorpreso, nelle prossime puntate in onda su Rete4, dalla ex moglie mentre muove tranquillamente le gambe durante il sonno. Davanti a quella scoperta Linda verrà assalita dal dubbio che le affermazioni di Andrè fossero sempre state esatte e che il suo ex marito l’abbia sempre ingannata per tutto questo tempo.

Mentre in lei si fa strada questa tremenda incertezza apparirà sempre più risoluta nel voler scoprire la verità sullo stato di salute di Dirk e non apparirà più molto propensa a credere ciecamente a quanto le dirà l’uomo.

Per scoprire la verità Linda inizierà a spiare Dirk, finché non lo vedrà camminare e muovere tranquillamente le sue gambe. A quel punto Linda non avrà più alcun dubbio: Dirk le ha sempre mentito. Quando affronterà l’ex marito la tensione tra i due sarà alle stelle e la violenta lite che scoppierà finirà per attirare l’attenzione di Steffen.

Spoiler sulla soap opera tedesca: Dirk non vorrà perdere l’affetto di Steffen

A quel punto il Baumgartner realizzerà che sta rischiando di perdere veramente troppo. Se la sua relazione con Linda è finita da tempo l’uomo non vorrà rischiare di perdere anche l’affetto del figlio. Per questo chiederà a Linda di non rivelare la verità sulla sua falsa invalidità a Steffen, ed accetterà in cambio di sparire per sempre dalla sua vita.

Dirk lascerà così l’hotel uscendo dalle scene. Ma non sarà il solo Baungmartner a sparire dalla soap tedesca. Gli spoiler ci rivelano infatti che un altro componente della famiglia si sta preparando a fare le valigie. Di chi si tratterà mai? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni Sturm der Liebe. Le nostre news su Tempesta d’Amore per il momento terminano qui.