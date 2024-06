Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dall’8 al 14 giugno 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Alexandra e Leander, che discuteranno riguardo alle cure di Eleni. Nel frattempo Erik cercherà di sopperire ai suoi problemi finanziari con una mossa azzardata, ma la fortuna non sarà dalla sua parte. Curiosi di sapere cosa accadrà? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dall’8 al 14 giugno 2024

Con l’aiuto di Christoph, Alexandra riesce a contattare la neurologa americana per Eleni. La specialista si dichiara pronta a seguire il caso della giovane, solo se quest’ultima si trasferirà negli Stati Uniti. Christoph si offre di pagare le spese per il trasferimento e le cure di Eleni.

Quando però Leander scopre che Alexandra vuole portare Eleni in America, si oppone e afferma di poter curare la giovane a Bichleim. La donna non vuol sentire ragioni e lo minaccia.

Il ragazzo – ignorando gli avvertimenti di Alexandra – aiuta Eleni a uscire dall’ospedale e a tornare a casa. Arrivata in hotel, la giovane fa sapere alla madre di non volersi trasferire negli Stati Uniti, ma di voler rimanere a Bichleim vicino a Leander. Dopo essersi smarrita nel bosco Eleni dice alla madre di volersi trasferire a casa di Valentina e Shirin.

Tempesta d’amore, spoiler al 14 giugno 2024

Erik si rende conto di essere sommerso di debiti a causa delle spese che ha dovuto affrontare per il matrimonio di Josie e Paul.

Non sapendo cosa fare, Vogt decide di provare a recuperare un po’ di denaro giocando alle corse dei cavalli. La fortuna però non sembra essere dalla sua parte, ed Eric perde tutto, compresa la collana che gli aveva affidato Yvonne.

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore

Dopo aver trascorso dei momenti di intimità con Alexandra, Christoph decide di contattare Gruber per scoprire quali siano le “armi” cn cui Markus la minaccia.

Nel frattempo, la donna invia al marito una lettera per indurlo a smettere di ricattarla.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Valentina e Michael trascorrono molto tempo insieme. La giovane cerca di allontanare così il dolore per le condizioni di salute di Eleni e per la separazione da Fabien. Quest’ultimo però le telefona e questo gesto scatena nella ragazza dei sogni molto ambigui su Niederbuhl.

Max conosce Liesl e la loro amicizia sembra trasformarsi in qualcosa di più profondo. Quando la bacia però scopre di amare ancora Vanessa e decide di dichiarare guerra a Carolin.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.