Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 29 giugno al 5 luglio 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Eleni, che se ne vuole andare dal Fürstenhof. La notizia – come è facile immaginare – getta nella disperazione Leander.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 29 giugno al 5 luglio 2024

Eleni non vuole più spiare Alexandra e Christoph per conto di suo padre. La giovane si sente molto in difficoltà soprattutto quando accetta di partecipare a una finta cena di famiglia, alla quale partecipa anche sua madre. Leander appare molto sorpreso, e non avrebbe mai pensato che Eleni potesse riavvicinarsi ad Alexandra. La giovane lo affronta e gli intima di non intromettersi.

Da un lato la ragazza non vuole deludere il padre, poiché pensa che sia il solo che le è rimasto fedele, e dall’altro non vuole tradire la madre, con la quale ha un progetto in comune. Tuttavia Eleni non riesce a scrollarsi di dosso la sensazione che Alexandra le stia ancora mentendo. Tuttavia la situazione precipita quando la giovane viene sorpresa ad ascoltare una conversazione di nascosto tra Christoph e Krüeger.

Tempesta d’amore, spoiler al 5 luglio 2024

Leander riesce a togliere Eleni dagli impicci, e le dà la possibilità di evitare di dare spiegazioni a Christoph. Mentre l’albergatore vuole sapere cosa ha sentito la ragazza, quest’ultima intende scoprire la verità su ciò che ha udito. Finisce per rivolgersi a sua madre, che però le mente ancora una volta. Eleni vuole lasciare Bichlheim dopo aver saputo la verità sui suoi genitori, e Leander soffre moltissimo per questa decisione.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Michael non si presenta all’appuntamento con Valentina e non le dà nessuna spiegazione. Quando alcuni giorni dopo i due si rincontrano hanno un altro momento di grande imbarazzo, che spinge la ragazza a prendere una decisione. La ragazza decide di mettere da parte i suoi sentimenti per Michael. Inizia così a evitarlo, anche se in cuor suo ancora spera che l’uomo si accorga di lei e ricambi il suo affetto. Werner capisce che Valentina nasconde qualcosa, e che non è felice del suo nuovo impiego come tirocinante in clinica. Quando Michael – durante una piccola festa – fa un discorso riferendosi a Valentina come se fossesua figlia, la ragazza non ce la fa più e si sfoga con Werner.

Erik pensava di aver risolto i suoi problemi finanziari, ma Christoph e Werner scoprono tutto e reclamano i loro soldi. Per sfuggire al suo creditore, pensa di vendere le quote del caffè ad André. Quest’ultimo intuisce le difficoltà economiche di Erik e cerca di abbassare il prezzo. La svendita delle azione non gli consente di saldare completamente il suo debito, e si spaventa quando scopre che Krüger si è presentato a casa di Yvonne. Erik riceve un’offerta vantaggiosa da parte del signor Dremel ma inizialmente pensa che sia una trappola. Solo quando Alfons lo rassicura, pensa di accettare e di liberarsi dei suoi problemi economici.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.