Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 25 al 29 novembre? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Eleni e Julian, e su Otto che si troverà nei guai quando Greta e Valentina scopriranno le sue bugie.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Eleni bacia Julian, poi fa un passo indietro

Julian ed Eleni lavorano insieme per l’evento di beneficenza organizzato da Imani. Quando il fotografo guarda le foto, si rende conto che in ogni scatto c’è Eleni e non fatica a capire che prova per lei molto più di una semplice amicizia. Il particolare non sfugge neppure alla giovane, che capisce che Julian nutre forti sentimenti per lei, e si sente in difficoltà.

La figlia di Alexandra decide di parlarne con Imani, che le da un consiglio per capire se anche lei prova qualcosa per l’autista. Convinta a “testare” i suoi sentimenti per lui, Eleni stupisce Julian con un bacio, salvo poi accorgersi che non scatterà nulla in lei.

La giovane Schwarbach capisce così che la recente rottura con Leander ha provocato ferite che ancora non le permettono di lasciarsi andare con un altro uomo, e decide di parlare chiaramente con Julian.

Il ragazzo è deluso nell’apprendere che – con la ragazza che ama – potrà esserci solo una bella amicizia. Il bacio di Eleni aveva finito per alimentare in lui speranze, che però si frammentano solo pochi minuti dopo.

Tempesta d’amore, spoiler al 29 novembre: Otto picchiato

Otto von Arnsberg finisce per trovarsi nei guai nelle prossime puntate Tempesta d’amore. Il giovanotto ricatta Greta, minacciandola di dire tutta la verità a Noah se non gli darà 5.000 euro per pagare il suo debito con dei criminali. La giovane cuoca – messa alle strette – finisce per chiedere un prestito in banca, ma il fidanzato lo scopre e, pensando che la Bergmann abbia dei debiti da saldare, chiede del denaro ad Alexandra.

Nel frattempo il nuovo arrivato continua a cercare denaro, e riesce a ingannare anche Valentina. Con una serie di bugie la convince a vendere a Yvonne un orologio prezioso per aiutarlo. Poi però una semplice conversazione tra Greta e Valentina è sufficiente a far loro capire di essere state ingannate da Otto.

Furiose si recano insieme a cercarlo, ma qualcuno le ha precedute: Greta e Valentina trovano Otto in pessime condizioni, dopo essere stato picchiato da qualcuno.

Tempesta d’amore, trame settimanali

Greta e Valentina mettono da parte il loro risentimento nei confronti di Otto e lo soccorrono e lo portano in una baita.

Nel frattempo Noah vede tutta la scena e scopre la verità su quanto accaduto tra Otto e la fidanzata in passato. Il ragazzo, deluso, decide di allontanarsi da lei.

Julian – nonostante le parole fin troppo chiare di Eleni – continua a sperare che prima o poi possa nascere qualcosa di importante con la giovane Schwarbach.

Tempesta d’Amore, cos’altro accadrà nella soap di Rete 4?

Leander riflette sui sentimenti che prova ancora per Eleni, ma Alexandra gli ricorda che presto dovrà affrontare il processo.

Vanessa e Carolin riescono a fissare un appuntamento in Comune per sposarsi, e la notizia delle imminenti nozze fa tremare Max, che vede stagliarsi all’orizzonte la possibilità che le due donne decidano davvero di trasferirsi all’estero e iniziare una nuova vita. Il personal trainer si sfoga con Imani.