Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 2 al 6 febbraio.

Tempesta d’amore, anticipazioni al 6 febbraio

Per un fraintendimento, Erik finisce per confessare a Michael di aver baciato Nicole.

Il medico tuttavia, decide di non parlarne con la compagna, sperando che sia lei a decidere di confessargli tutto spontaneamente. Nel frattempo Vogt è convinto che Yvonne sia già a conoscenza di quanto accaduto.

Alla fine tuttavia, Michael e Nicole riescono a riconcicliarsi, e il medico decide di parlarle finalmente anche della sua malattia. La rivelazione sconvolge Nicole, che tuttavia rassicura il compagno dicendogli che gli sarà accanto nel difficile percorso. Ben presto però, lui inizia a dubitare che la donna non possa riuscire a sostenere il peso del suo dramma.

Maxi sconvolta nelle prossime puntate Tempesta d’amore

Mentre la data del processo si avvicina, Maxi può contare sulla vicinanza di Vincent e Katja che cercano di sostenerla in ogni modo. La giovane tuttavia, non può fare a meno di temere di aver messo in discussione tutto il suo futuro.

Anche Alexandra le rinnova la sua vicinanza, ma neppure questo basta: Maxi ha un momento di debolezza.

Trame settimanali Tempesta d’amore

Arriva il giorno dei funerali di Theo, e Lale – che fino a quel momento ha stupito un po’ tutti per la sua forza d’animo – lascia cadere quella maschera di apparente freddezza.

Se fino a quel momento la giovane è riuscita a ingannare tutti, gettandosi a capofitto nell’organizzazione del funerale dell’amato, nel momento in cui si trova ad accompagnare il feretro al cimitero ha un crollo fisico ed emotivo.

Cos’altro accade nella serie tv tedesca di Rete 4?

Ana trova i diari di Wilma tra gli oggetti personali della defunta, e leggendoli fa una sconvolgente scoperta sulla baronessa.

Markus organizza una cena in famiglia, ma l’atmosfera si rovina quasi subito.

Greta torna al Fürstenhof e viene accolta calorosamente da Luis. Il fidanzato ha anche una sorpresa per lei. Peccato però che questo “dono” non sia ciò che la giovane si aspettava: in sua assenza il ragazzo ha apportato grandi modifiche al menù. Quando la capocuoco se ne lamenta con i Saalfeld, scopre che loro non tengono in minima considerazione le sue idee.