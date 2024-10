Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nella settimana dal 14 al 18 ottobre? La soap tedesca continua a regalarci colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4 con la 20ma stagione. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su Eleni che – dopo aver scoperto che Alexandra ha tradito Christoph con Markus, si trova di fronte ad un bivio doloroso: coprire il tradimento della madre o spezzare il cuore al padre?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate fino al 18 ottobre

Periodo difficile per Eleni, che nelle prossime puntate Tempesta ‘amore si troverà a un difficile bivio. Dopo aver scoperto che sua madre Alexandra ha tradito Christoph con Markus, la ragazza dovrà decidere se continuare a coprire la madre oppure dare un enorme dispiacere a suo padre.

Nel frattempo Alexandra cercherà di sfruttare l’ascendente che avrà su Markus anche per riuscire a convincere Gesine a non ritirare la propria dichiarazione che accusa Saalfeld della morte di Vroni. Per amore della moglie Markus accetterà di mettere sotto pressione l’infermiera.

Tutto però sembrerà risolversi quando l’albergatore avrà modo di ascoltare una conversazione tra Alexandra e il marito. In quell’occasione lei gli dirà di essergli grata per il suo aiuto con Gesine, ma ribadirà di non amarlo più. Tra i due ci sarà l’ennesima discussione.

Poco dopo Christoph cercherà di affogare la sua delusione per il tradimento di Alexandra nell’alcool. L’uomo vorrà dare all’amata un’occasione per confessare tutto, ma lei non riuscirà ad approfittarne. Ormai deluso da lei, Christoph deciderà di interrompere la relazione. Invano Alexandra cercherà di fargli cambiare idea: neppure l’avvio delle pratiche di divorzio da Markus sembreranno riuscire a far tornare l’albergatore sui suoi passi.

Tempesta d’Amore, spoiler al 18 ottobre

Greta capirà di non poter resistere ai suoi sentimenti, e accetterà di iniziare una relazione con Noah, a patto però che il loro legame rimanga segreto.

Vedendo la cugina in difficoltà, Yvonne metterà da parte i rancori passati e le proporrà di trasferirsi temporaneamente nella stanza di Gerry. Peccato però che Erik abbia già fatto la stessa cosa con Florian.

Tempesta d’amore, cos’altro accade nella soap tedesca?

Helene cercherà di programmare un viaggio in Sudafrica, per non perdere l’occasione di essere accanto ad André nel momento in cui lo chef aprirà il suo nuovo ristorante. Purtroppo però dovrà fare i conti con il terrore di Vanessa per l’imminente parto.

Eleni e Leander si troveranno a collaborare insieme per la Festa di Primavera, e questo finirà per avvicinarli pericolosamente. I due verranno sopraffatti dai loro sentimenti, e capiranno quanto sia forte il loro amore. Quando poco dopo i due si ritroveranno alla loro “roccia magica”, la Schwarzbach non si lascerà sfuggire l’occasione creata da quell’atmosfera magica e chiederà all’ex di dare una nuova chance al loro amore.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.