Cosa troveremo ad attenderci nelle prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 10 al 16 maggio? Al centro dei riflettori troveremo Lorenzo De La Mata, alle prese con un grosso grattacapo. L’uomo cercherà di tenere nascosto ad Alonso quanto accaduto, ma il marchese finirà per scoprirlo e le conseguenze saranno disastrose per il capitano.

Anticipazioni La Promessa: Lorenzo che combini?

Sarà un periodo decisamente poco allegro per il capitano Lorenzo De La Mata, che dovrà rispondere del suo operato prima al comandante Alcaraz e poi ad Alonso. La storyline prenderà il via nel momento in cui alcuni soldati accuseranno forti malori, e sarà stabilito che sono stati intossicati.

Il comandante Alcaraz informerà Lorenzo di quanto accaduto, e lo metterà al corrente dei suoi sospetti: saranno state le marmellate fornite dal capitano all’esercito a causare questi malesseri? De La Mata cercherà di limitare i danni, facendo di tutto per impedire che Alonso venga a sapere quanto accaduto, ma il marchese non tarderà a scoprirlo, e per Lorenzo saranno dolori.

Alonso deciderà infatti di togliergli la gestione dell’attività di marmellate e riaffidarla a Catalina e Pelayo!

Trame settimanali La Promessa: Manuel vuole incontrare Gregorio

Nel frattempo Manuel giungerà a Luján, e si recherà al vecchio mattatoio con l’intenzione di incontrare Gregorio. L’ex marito di Pia però non si presenterà all’appuntamento, e il marchesino deciderà di lasciargli una lettera alla taverna, con la quale fisserà un nuovo appuntamento.

Quando arriverà il giorno fissato, Jana sorprenderà Manuel mentre sarà intento a prendere una pistola prima di recarsi all’incontro con Gregorio. Lui le chiede di non seguirlo: cosa avrà in mente?

I due finalmente si incontreranno, e Manuel proporrà a Gregorio un accordo: non lo denuncerà per l’omicidio del compagno di cella e gli offrirà anche del denaro, a patto che lasci subito Luján.

Santos sta male nelle prossime puntate La Promessa

Nel corso delle puntate La Promessa in onda dal 10 al 16 maggio vedremo che Santos continuerà a stare male, complice la fragilità dei suoi polmoni.

Ricardo deciderà di farlo visitare da un medico, ma poi reagirà in malo modo quando Petra consiglierà di far seguire il figlio da uno specialista.

Nel frattempo Marcelo prenderà il posto del ragazzo come valletto di Curro, ma finirà per combinare un pasticcio.

Petra continuerà ad accudire con affetto il figlio e chiederà il parere di un altro medico, determinata a dargli quelle cure che un tempo non riuscì a garantirgli.

Spoiler La Promessa, Manuel scopre che Curro è suo fratello

Manuel e Curro discuteranno del rapporto di quest’ultimo con Jana, e il marchesino gli rivelerà di essere fidanzato con lei. A quel punto Curro confesserà a Manuel che in realtà sono fratelli, visto che lui è nato da un tradimento del marchese con la madre di Jana.

Più tardi i tre si ritroveranno faccia a faccia per chiarire la verità che sarà appena emersa. Jana scoprirà così che Manuel avrà rivelato a Curro la loro relazione e i progetti di matrimonio. Rimasti soli, il marchesino confiderà all’amata di aver parlato con padre Samuel, e di aver fissato la data delle loro nozze segrete: tra cinque giorni diventeranno marito e moglie.

Cos’altro accadrà nella telenovela di Rete 4?

Pelayo parlerà con Catalina del telegramma che avrà ricevuto, con la richiesta di rilasciare un’intervista e farsi fotografare. Inizialmente Catalina apparirà titubante, ma poi deciderà di accettare per fare un dispetto a Cruz, che apparirà furiosa.

La duchessa Amalia tornerà a La Promessa e chiederà l’aiuto di Simona e Lope per ideare il menù per una cena di gala, rimanendo colpita dalla bravura del ragazzo.