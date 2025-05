Dopo il concertone del Primo Maggio, Big Mama si prepara ad una nuova avventura. La cantante commenterà l’Eurovision 2025 insieme a Gabriele Corsi dopo essere stata in giuria lo scorso anno. A gareggiare per l’Italia ci sarà Lucio Corsi, molto atteso per il suo debutto sulla scena internazionale con “Volevo essere un duro”. Tra gli artisti in gara nella prima semifinale ci saranno Gabry Ponte per San Marino, Tommy Cash e gli svedesi KAJ, favoriti della vigilia con la canzone dedicata alla sauna, campione di streaming. L’evento si svolgerà nella St. Jakobshalle di Basilea, arena da 12.000 posti a pochi chilometri dai confini con Francia e Germania.

Eurovision 2025, intervista esclusiva a Big Mama

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Big Mama. La conduttrice si è detta emozionata per la nuova avventura: “Per ora l’ansia non ce l’ho ancora perché quella arriva sotto sotto però sono molto felice. Non vedo l’ora di arrivare a Basilea perché è un’esperienza nuova ed essendo la prima volta mi sento stimolata. Sono carica”.

Poi le sue impressioni sui cantanti che gareggeranno e che daranno del filo da torcere a Lucio Corsi. “Sono fan di tutti i cantanti perché mi piace la musica europea in generale. Le mie preferenze non le dico perché secondo me porta sfortuna dirle”.

Sul palco del Concertone del Primo Maggio, Big Mama ha fatto un discorso importante contro gli haters. Un discorso che è stato molto apprezzato da chi era in piazza ma anche dal pubblico a casa. La cantante è convinta che attraverso la musica si possano veicolare messaggi importanti:

“Personalmente lo ritengo fondamentale per la mia persona. Non per forza essere artista vuol dire caricarsi di messaggi da dover mandare ma io mi sento in dovere di farlo perché ho iniziato a fare musica per aiutare me stessa e gli altri e continuo a farlo per quanto alcuni discorsi possano risultare pesanti. Ci sono persone che non vogliono capire e che si chiedono perché io faccia dei discorsi del genere ma io so che servono, anche io ne ho bisogno, e quindi continuerò a farlo”.

Big Mama sarà ospite il prossimo 11 giugno del concerto di Alessandra Amoroso alle Terme di Caracalla. La Amoroso sta per diventare mamma. La reazione di Big Mama quando ha saputo la notizia è stata clamorosa.

E’ stata lei stessa a rivelarlo ai nostri microfoni: “Quando mi ha detto che era incinta ho pianto tutte le mie lacrime, era una cosa di cui parlavamo, sapevo che era un suo desiderio e le auguro il meglio. Io sarò la zia che vizia e che insegna anche le parolacce però”.