Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 10 al 16 maggio 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo la giudice Güzide, che approfitterà della partecipazione a un programma televisivo per vendicarsi. Nelle trame settimanali ci sarà spazio anche per Yesim, che dovrà fare i conti con un’altra umiliazione impostale da Tarik. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, anticipazioni al 16 maggio: Güzide si vendica

Approfittando dell’invito a un programma televisivo che qualche tempo prima aveva diffuso notizie false sul suo conto, Güzide pretende dalla conduttrice e in diretta nazionale delle scuse ufficiali.

Dopo averle ottenute, la giudice riesce a dimostrare anche la sua innocenza pubblicamente, grazie alle registrazioni originali del suo incontro con Bilal. L’occasione è perfetta anche per accusare l’ex marito di essere il potenziale responsabile di quelle accuse, e Güzide non se la lascia sfuggire, arrivando a ipotizzare che perfino sua nipote potrebbe essere coinvolta nella cospirazione ai suoi danni.

Tarik vede la trasmissione e telefona subito ad Azra, chiedendole di incontrarsi. I timori dell’uomo risultano più che fondati, visto che poco dopo Azra riceve una convocazione in procura per la questione del video, e scopre che Güzide ha deciso di intraprendere un’azione legale contro di lei.

Matrimonio con sorpresa nelle prossime puntate Tradimento

Nel corso di una colazione arriva una notizia sorprendente: Tarik e Yesim annunciano il loro matrimonio, e comunicano che la cerimonia si terrà il giorno stesso.

Tutti sono sorpresi, ma il loro stupore sarà niente in confronto a quello che attende Yesim. Tarik non si presenta alle sue nozze, e . dopo aver scoperto che l’ex moglie sta per aprire la cassetta di sicurezza di Yesim – incarica invece un uomo di impossessarsi dell’auto di Güzide per poter trovare il contenuto misterioso della cassetta. Nell’auto però l’uomo non trova niente.

A quel punto torna da Yesim e spera di riuscire a farsi perdonare. Lei però – come “prezzo” per l’umiliazione subita, gli chiede una macchina nuova molto costosa.

Anticipazioni settimanali Tradimento: Selim è sconvolta

Selin viene dimessa dall’ospedale, ma è ancora sconvolta per la perdita della figlia e per l’operazione subita di asportazione dell’utero.

Oltan cerca di consolarla e soddisfare il suo desiderio di diventare madre proponendole di trovarle una bambina, a patto però che la donna non informi suo figlio Tolga della verità. Dopo essersi accordati, Oltan se ne va, lasciando Serra a vigilare sul suo silenzio.

Spoiler Tradimento: Yesim scopre cosa ha fatto Güzide

Yesim affronta Güzide davanti a Tarik e Ozan, e scopre così che la giudice le ha rubato la patente e ha cercato di aprire la sua cassetta di sicurezza.

Tra le due donne scoppia una lite furiosa, che finisce per travolgere tutta la famiglia. Zelis è delusa dal mancato sostegno di Ozan e decide di restituirgli la fede per poi andarsene.

In seguito Yesim si presenta a Tarik elegantissima, e gli annuncia che quello sarà il primo giorno di lavoro nella sua nuova attività. Lui la osserva sprezzante, e Yesim lo sfida, dicendosi disposta a cancellare i video che lo ritraggono mentre uccide Korkmaz se l’attività fallirà entro un anno.

Cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5?

Proseguono intanto le indagini per riuscire a scoprire l’identità del figlio di Güzide e Tarik. Dopo avere appreso la storia dello scambio di culle, la giudice sembra avere una nuova pista. Sezai le consegna infatti il fascicolo di un giovane che potrebbe essere suo figlio e – subito dopo – si offre di accompagnarla all’incontro.

Le due donne si mettono in viaggi odirette ad Ankara, e qui incontrano Hakan, il ragazzo che secondo le informazioni ottenute da Sezai, potrebbe essere il figlio partorito da Güzide e poi scambiato con Oylum. Quest’ultima nel frattempo partecipa a un incontro di famiglia a Diyarbakir. Durante la cerimonia Celal incontra Mualla e le mostra un video che ritrae la giovane nuora intenta a dialogare con il sicario di suo figlio Behram. Furiosa Mualla ordina di sequestrare Oylum e portarla via. Poco dopo Oylum confessa alla suocera che fu Ozan a spingerla a incontrare l’assassino di Behram.

Il nome della vera mandante non tarda ad arrivare: si tratta di Zelis. Mualla è furiosa e determinata a trovare la nipote, ignara del fatto che lei si nasconde proprio in casa sua, nella stanza di Ilknur. Ozan irrompe nella villa accusando Zelis, ma questa riesce a fuggire grazie all’aiuto di Tarik, che organizza la sua fuga in Grecia e le procura dei soldi.

Nel frattempo Can viene portato in ospedale, dopo essere caduto dal letto mentre era affidato alla nuova babysitter. Fortunatamente la TAC esclude possibili lesioni.