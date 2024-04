Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 13 al 19 aprile 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca, che da lunedì 11 marzo ha “traslocato” nella fascia mattutina di Rete 4 e va in onda dalle 10.00 alle 10.55, promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Leon, che deciderà di chiedere a Josie di sposarlo. Non mancheranno neppure momenti di tensione per Eleni, che farà perdere le sue tracce durante un’escursione in montagna. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 13 al 19 aprile 2024

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore Leon noterà che Josie sta facendo dei passi indietro nei suoi confronti, motivo che lo spingerà a compiere un passo importante. Durante una cena l’uomo chiederà ufficialmente a Josie di sposarlo.

Tuttavia non sarà il solo a chiederla in moglie: anche Paul avanzerà infatti la sua richiesta, costringendo così la giovane a dover prendere una decisione.

Tempesta d’amore, spoiler al 19 aprile 2024

Quella che ci attende sarà decisamente una settimana al profumo di fiori d’arancio, perché oltre a Josie anche Alexandra riceverà una proposta di matrimonio. A chiederla in moglie per l’ennesima volta sarà Christoph, che però si troverà ad affrontare un nuovo rifiuto. La donna infatti declinerà la proposta dicendosi certa di non voler interrompere la sua relazione con Markus perché – a differenza di Christoph – potrà sempre contare su di lui.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Eleni farà perdere le sue tracce dopo aver fatto un’escursione in montagna e Alexandra si mostrerà particolarmente preoccupata, tanto da accettare l’aiuto di Christoph nelle ricerche della giovane donna. Per fortuna i due riusciranno a scongiurare il peggio perché ritroveranno Eleni sana e salva.

Shirin temerà di perdere la vista in seguito al suo incidente, e Alexandra tenterà di far sparire il detergente aggressivo che ha usato la donna, facendo credere a tutti che si sia fatta male utilizzando il detergente convenzionale del Fürstenhof.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 10:00 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.