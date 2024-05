Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 1° al 7 giugno 2024 – preannunciano grandi novità. La soap tedesca in onda nella fascia mattutina di Rete 4, promette molti colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera Sturm der Liebe giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Eleni, che si risveglia ma non ricorda nulla. Curiosi di sapere cosa accadrà? Continuate a leggere per scoprire tutte le news.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trame puntate dal 1° al 7 giugno 2024

Alexandra riceve la notizia che sua figlia Eleni ha finalmente riaperto gli occhi e sta meglio. Sollevata e felice si reca in ospedale, ma una volta giunta lì si rende conto che la figlia è ancora molto debole.

La ragazza non ricorda niente dell’incidente e che Markus è in difficoltà. Alexandra spera che la situazione possa migliorare a breve, ma quando il giorno successivo torna in ospedale a trovare la figlia, si rende conto che il percorso che le attende è ancora molto lungo.

Tempesta d’amore, spoiler al 7 giugno 2024

Helene si mostra sorpresa dalla confessione d’amore di André. Lo chef sembra finalmente aver trovato l’anima gemella e lei è entusiasta. Da decenni non ha più avuto un appuntamento serio con un uomo, e si sente lusingata.

Poiché Konopka l’indomani partirà per una vacanza di diverse settimane, che lo porterà a trovare il figlio in Sudafrica, i due decidono di incontrarsi la sera stessa.

La serata sembra procedere in modo perfetto, ed entrambi riescono a lasciarsi ale spalle le incomprensioni del passato. Tuttavia quando André prova a portare la loro relazione a un altro livello, Helene inventa un pretesto e interrompe l’appuntamento. Riusciranno a risolvere la loro situazione prima che lo chef parta per il Sudafrica?

Anticipazioni settimanali Tempesta d’Amore: Valentina riceve una sorpresa

La signora Koch chiede a Valentina di recarsi nella sua rimessa per prendere alcune cose. La giovane si reca alla casetta insieme a Michael e quando giunge lì trova una lettera d’amore che il marito della signora Koch le ha scritto prima di morire.

La ragazza capisce che quella casetta, che presto sarà venduta, ha un valore sentimentale immenso per la sua paziente e vorrebbe acquistarla e ristrutturarla. Purtroppo però non ha il denaro per farlo.

Poco dopo però, lei e Michael hanno una piacevole sorpresa. La signora Koch fa loro un generoso regalo, e la ragazza è rimasta talmente toccata dalla storia dell’anziana signora che decide di farle un regalo di compleanno e restaurare la rimessa. La giovane fa un sopralluogo con Alfons, che la incoraggia ad andare avanti nella sua decisione.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Erik deve saldare ancora il debito contratto per il matrimonio di Josie, ma progetta di portare Yvonne al musical, per evitare che faccia la figura della fallita davanti a Christoph.

Gerry non è d’accordo e lo critica, dicendogli che dovrebbe invece pagare i suoi conti. Deciso a non deludere Yvonne, Erik scommette sull’outsider di una corsa di cavalli di cui Gerry gli ha parlato. Ma la fortuna sarà dalla parte di Erik?

La dea bendata sembra benevola, e dopo che il cavallo vincente è stato squalificato lui vince la scommessa. Può così divertirsi insieme a Yvonne. Poi però si rende conto che guadagnare soldi con il gioco d’azzardo non è una soluzione a lungo termine, e decide di provare ad aggiudicarsi il posto vacante di direttore al Furstenhof. All’inizio tutti sembrano d’accordo, ma poi Christoph gli comunica che ha intenzione di dare quel posto a qualcun altro.

Dove vedere Tempesta d’Amore

Ricordiamo che la soap opera tedesca Tempesta d’Amore va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 9:45 fino alle 10:55 circa. Ogni puntata viene poi resa disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity per la visione on demand.