Una scoperta proprio nella coppa nuziale sorprenderà non poco Denise. Questa è solo una delle anticipazioni sulle puntate di Tempesta d’amore relative alla settimana 8/14 giugno 2019. La soap tedesca, a differenza di altre soap Mediaset, non subirà variazioni di orario e la ritroveremo ogni giorno della settimana alle ore 19.30 su Rete 4.

Tempesta d’amore episodi settimanali dal 8 al 14 giugno 2019: la coppa nuziale

Durante gli episodi della settimana prossima ci saranno sensi di colpa e nuove scoperte in Tempesta d’amore, andiamo a vedere i riassunti di ogni puntata giornaliera.

Sabato, 8 giugno 2019

La trama di sabato alle 19.30 relativa alla puntata di Tempesta d’amore mostra Eva abbastanza angustiata. La sua attrazione per Christof la sconvolgerà non poco e arriverà a perdonare Robert. Denise scoprirà un’incisione alquanto misteriosa e imprevedibile nella coppa nuziale che sta sistemando durante una cena romantica.

Domenica, 9 giugno 2019

Werner sentirà la mancanza di André, ma dopo breve tempo succederà un imprevisto. Xenia continuerà a dare fastidio a Christoph. Annabelle sarà la sola a essere dalla parte del padre.

Lunedì, 10 giugno 2019

Werner non riuscirà a capacitarsi di quanto André assomigli al signore che gli dirà di chiamarsi Wolfgang Schwab. Egli ipotizzerà che il fratello finga di essere un altro. In questo modo potrebbe non andare in carcere. Inoltre egli potrebbe avere perso la memoria per cause sconosciute e non ricordare chi è in realtà.

Martedì, 11 giugno 2019

Due poliziotti si presenteranno all’hotel per cercare André. Michael incontrerà Wolfgang durante una passeggiata nel bosco e i due si saluteranno. Tobias e Paul nel frattempo sposteranno l’edicola sacra per nascondere a Jessica il tesoro.

Mercoledì, 12 giugno 2019

Michael scoprirà André nel bosco e rivelerà la sua vera identità. Egli dirà infatti di avere subito un rapimento. Ha infatti iniziato una collaborazione con il SDL (Servizio Difesa della Libertà). Joshua e Denise scaveranno dietro l’edicola sacra e troveranno il tesoro

Giovedì, 13 giugno 2019

Joshua e Denise però, dopo avere trovato il tesoro, scopriranno che non si stavano aspettando niente del genere. Hildegard non potrà accompagnare Werner al ballo e l’uomo rimarrà deluso.

Venerdì, 14 giugno 2019

André fingerà ancora di essere Wolfgang per tentare di garantirsi la fiducia di Emily. E’ infatti sua intenzione che la donna gli riveli dove ella stessa ha riposto i progetti del motore ad acqua. Tutti andranno al ballo e tra Christof ed Eva, che rimarranno soli in hotel, sembrerà nascere un’intesa sentimentale.

Non solo una scoperta, ma tante altre novità, troveremo negli episodi della nuova settimana, non credete?