Tempesta d’amore anticipazioni, puntate dal 22 al 28 giugno 2019: il rifiuto di Jessica

Durante la settimana dal 22 al 28 giugno 2019, Tempesta d’amore ci riserverà non poche sorprese. Avremo da scoprire che cosa è accaduto al thermos di Tobias e Jessica prenderà una decisione imprevedibile. Christof potrebbe essere denunciato, ma ora scendiamo nei particolari. Ecco tutte le anticipazioni settimanali.

Che succederà nelle prossime puntate a Jessica, Christof e Annabelle? La prossima sarà una settimana senza esclusioni di colpi che ci terrà continuamente il tensione, eccone il motivo.

Sabato, 22 giugno 2019

Rete 4, come sempre, ci terrà compagnia proponendoci alle 19.30 la soap tedesca Tempesta d’amore. Proprio sabato vedremo Annabelle fingere la caduta accidentale del thermos di Tobias. La realtà è però diversa, la donna l’ha fatto cadere e, prima di consegnarlo al commissario Meyser lo pulirà e cancellerà ogni impronta digitale. Dalle analisi, in seguito si scoprirà che dentro al contenitore c’era stato arsenico.

Domenica, 23 giugno 2019

Oggi, giornata domenicale, Xenia cercherà di fare in modo che Robert denunci Christof invece di lei. Il suo passato è lastricato di menzogne e nessuno potrebbe crederle, questa è la scusa che farà valere. Robert all’inizio non cadrà nella trappola della donna, poi però accadrà qualche cosa che lo metterà in crisi, che deciderà di fare?

Lunedì, 24 giugno 2019

Jessica andrà a passeggiare nel bosco e proprio lì avrà le prime contrazioni. La donna si ritroverà sola e piena di timori, nessuno però potrà darle aiuto. Denise e Joshua nel frattempo indagheranno sull’avvelenamento di Tobias.

Martedì, 25 giugno 2019

Werner cercherà di fare una bella figura con Hildegard. Si improvviserà cameriere del birrificio. Boris nasconderà intanto a Tobias le sue vere condizioni di salute, Romy però gli consiglierà di essere sincero e dire tutta la verità.

Mercoledì, 26 giugno 2019

Jessica partorirà una bambina ma rifiuterà di tenerla. Annabelle le proporrà di lasciarla in custodia in ospedale. Tobias deciderà che è il momento di essere dimesso e, si farà firmare la lettera per tornare a casa. Qui farà pace con Boris. Paul verrà contattato da un allenatore molto famoso.

Giovedì, 27 giugno 2019

Annabelle andrà in hotel per rifornirsi di asciugamani puliti. Denise la vedrà e lei si inventerà una scusa per spiegare la sua presenza. Quindi la donna tornerà da Jessica, prenderà la bambina neonata e si avvierà verso l’ospedale. Lungo il percorso, purtroppo, si imbatterà su Michael e Natascha. Come reagirà a un simile imprevisto? Vi anticipiamo che, dopo avere deposto la piccola a terra, cercherà di nascondersi. La scprirano?

Venerdì, 28 giugno 2019

Jessica avvertirà Paul che avrebbe fatto qualche giorno lontano da Bichleim, per riposarsi e rilassarsi, una piccola vacanza. Michael e Natascha troveranno nel frattempo un piccolo neonato nel bosco, di chi potrebbe essere? Il medico deciderà di accompagnarlo subito in ospedale. Robert riceverà una lettera proveniente dal tribunale. Si tratta della sua convocazione come testimone a riguardo della tragedia accaduta a Tobias.

Come avrete potuto notare, sarà una settimana al cardiopalmo, non ci annoieremo di certo.