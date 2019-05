Eccoci giunti alle nuove anticipazioni Tempesta D’amore. Non sarà esattamente una settimana piacevole per Joshua e vedrete che gli succederà. In cambio però una gentile donzella gli dimostrerà del sentimento. Tina dovrà darsi da fare se veramente vorrà essere perdonata, la donna ne ha combinata una davvero grossa.

Trame Tempesta d’amore, anticipazioni settimana dal 25 al 31 maggio 2019: brutto momento per Joshua

Purtroppo Joshua, durante la prossima settimana, finirà all’ospedale. Che altro ci dovremo attendere nella soap tedesca sturm der liebe?

Sabato, 25 maggio 2019

Joshua, per salvare il nonno, come sappiamo, rimarrà ferito gravemente e verrà ricoverato in ospedale con il rischio di perdere la vita. Neanche a dirlo Annabelle e la sorella si precipiteranno al suo capezzale, Denise si lascerà vincere dal sentimento e bacerà il giovane. Werner inizierà ad amare il nipote che gli ha salvato la vita.

Tina ha combinato una grande sciocchezza e cercherà di ottenere il perdono da Robert, di cui tutti parlano per la lista dei difetti che la donna ha scritto. Quest’ultima è finita in mani sbagliate e Alfons non darà molto spazio alla donna per scusarsi.

Hieronymus, il burbero padre di Romy arriverà all’hotel Fürstenhof. La ragazza non vedrà l’ora di fargli conoscere Paul, ma scoprirà che i due uomini si son o già incontrati e non nutrono alcuna simpatia l’uno per l’altro.

Domenica, 26 maggio 2019

Tra Annabelle e Denise la tensione aumenterà. Werner e Joshua invece diventeranno finalmente davvero nonno e nipote. Robert sarà quindi spinto ad avvicinarsi figlio ulteriormente. A Christoph non sfuggirà la nuova situazione.

Lunedì, 27 maggio 2019

Annabelle cercherà di conquistare Joshua, per potere in seguito convincerlo a stare dalla sua parte e manipolarlo quando sarà in possesso del 10 % delle azioni del Furstenhof. Fabien prometterà a Valentina di accompagnarla a un festival musicale che si terrà al lago, ma qualche cosa andrà storto.

Martedì, 28 maggio 2019

Fabien verrà bocciato all’esame di guida per la patente dal padre di Romy e non saprà in che modo rivelarlo a Valentina. Eva capirà che Tina è innamorata di Robert. Che succederà a questo punto?

Mercoledì, 29 maggio 2019

Eva ,dopo avere scoperto che Tina sta nutrendo un forte sentimento per il marito, la affronterà direttamente. La cuoca ammetterà il suo amore per Robert, ma prometterà ad Eva che farà il possibile per stare alla larga da lui. Così andrà in fumo il progetto di realizzare un libro di cucina. Fabien dirà a Valentina e a suo padre di superato gli esami per la patente.

Giovedì, 30 maggio 2019

Joshua otterrà il 10% delle azioni Fürstenhof. Christof ne approfitterà immediatamente per portare il ragazzo dalla sua parte. Inoltre egli tenterà di rassicurare Denise che Annabelle è cambiata. Denise non gli crederà proprio per niente. Alfons si infastidirà non poco sentendosi escluso da Hildegard e Werner. Questi, durante una partita a carte tratteranno l’argomento beneficenza di cui si stanno occupando.

Venerdì, 31 maggio 2019

Joshua dirà a Denise di voler comportarsi seriamente con Annabelle. Werner, invece, ripenserà al tempo vissuto con André, sentirà molto la nostalgia del fratello e ne parlerà con Eva.

Una settimana con piacevoli notizie, la prossima di Tempesta d’amore, dal 25 al 31 maggio 2019, vinceranno i sentimenti! Vi ricordiamo, se volete vedere le puntate intere con i video mediaset, di scaricare la nostra App. All’interno c’è la sezione ondemand con tutte le puntate della soap di Rete 4.