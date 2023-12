Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 9 al 15 dicembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Rosalie, che vedrà “magicamente” sparire e riapparire la banconota con il numero di telefono di Raphael. La donna penserà che si tratti di un segno del destino. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trama puntate dal 9 al 15 dicembre 2023

Rosalie ritrova la banconota di Raphael, quella dove l’uomo aveva scritto il suo numero e ripensa alla “profezia” del suo spasimante su un possibile futuro insieme. Cerca di non dare peso a questo pensiero, ma qualche tempo dopo decide di riprendere la banconota e non la trova.

La donna la cerca a lungo invano, ma la banconota sembra essere scomparsa. Sempre più convinta che si tratti di un segno del destino, Rosalie decide di partire insieme a Michael per un viaggio in Nuova Zelanda. Proprio in quel momento però, la banconota “ricompare” quasi per magia.

Tempesta d’amore, spoiler al 15 dicembre 2023

Josie supplica André di scagionarla con Werner, ma lui non trova il coraggio di confessare al fratello la verità. Nonostante il silenzio dello chef, l’anziano albergatore scopre da solo come stanno davvero le cose.

Yvonne non riesce a credere che Erik abbia rivelato a Christoph che loro due hanno passato la notte insieme. Furiosa per quella rivelazione del Vogt, la donna fa credere a Saalfeld che Erik si sia inventato tutto al solo scopo di farlo ingelosire. L’albergatore le crederà?

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Henning è convinto che non possa esserci un futuro insieme per Shirin e Gerry, soprattutto dopo che quest’ultimo ha rifiutato l’amore della ragazza. Anche lei inizia a perdere le speranze di una vita al fianco del Richter. Tutti dovranno però ricredersi, quando Gerry decide di mettere da parte i suoi sensi di colpa nei confronti di Merle e seguire il suo cuore. Gerry capisce che è Shirin che vuole accanto a sé, ma proprio quando è sul punto di rivelarle i suoi sentimenti Merle torna al Fürstenhof.

Constanze è quasi guarita e organizza una serata romantica per sedurre Paul. Lindbergh riesce però ad evitarla, almeno per questa volta. Il Vogt capisce però che non può continuare così e deve prendere una decisione

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.