Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 8 al 14 aprile 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

L’arrivo al Fürstenhof dell’anziana nonna di Paul provoca in lui strani flashback che lo portano a fare finalmente luce sul suo passato. Il giovane – non sapendo a cosa sono dovuti – decide di parlarne con Josie. La ragazza gli consiglia allora di sottoporsi all’ipnosi per scoprire qualcosa di più. Quando la nonna di Paul viene a sapere le intenzioni del nipote, cerca di dissuaderlo per impedire che possa ricordare. Paul non ascolta le raccomandazioni della nonna e decide di farsi ipnotizzare da Rosalie, un tentativo che – nonostante tutto – non da i risultati sperati.

Solo più tardi – vedendo una foto di Manuela Von Thalheim su una scrivania a casa di Henning – Paul ricorda di avere investito e ucciso la ragazza mentre era alla guida di un’auto. Sconvolto, Paul lascia la casa dell’amico e corre da Josie a raccontargli tutta la verità.

Robert informa Werner della sua intenzione di sfrattarlo. Poiché lui non ha più azioni del Fürstenhof, l’uomo è costretto ad abbandonare l’appartamento in cui viveva per essere ospitato in casa di Michael, Rosalie e Andrè.

Quest’ultimo, pur essendo molto felice di avere in casa il fratello, chiede inutilmente a Robert di cambiare idea. Quando Cornelia viene a sapere quanto accaduto rimane sconvolta.

Vanessa è molto felice davanti alla proposta di Max di avere un bambino. Cornelia cerca però di farle capire che decidere di avere un figlio non dovrebbe essere una decisione da prendere solo per salvare una relazione.

La ragazza ha visto una casa della quale si è innamorata, e insiste con Maximilian per acquistarla. L’idea di accollarsi un grosso mutuo pluriennale però non fa fare i salti di gioia al ragazzo.

