Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 6 al 12 maggio 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 6 al 12 maggio 2023

Rosalie non accetta di cedere il fienile a Vanessa e Maximilian. I due ragazzi ci rimangono male e lei, vedendoli frustrati, è dispiaciuta, ma non cambia idea.

Erik incontra Ariane in hotel. a lei cade la borsa e il ragazzo scopre che al suo interno vi sono degli assorbenti. Ariane non è incinta! La Kalenberg confessa a Erik di non aver mai smesso di amarlo, e di avere organizzato il piano per danneggiare Robert e tutta la famiglia Saalfeld.

Erik e Ariane finiscono di nuovo a letto insieme, ma lei gli fa giurare che questa relazione resterà segreta. Ariane è convinta di aver trovato un alleato in Erik, per impedire a Robert e Werner di recarsi dal notaio. Effettivamente il giovane riesce a bloccarli in ascensore, ma poi l’intervento di Paul riesce a risolvere la situazione, provocando la contrarietà di Ariane.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 12 maggio 2023

Paul invita Gerry e Josie a trascorrere una serata con lui e Constanze. Tutto procede nel migliore dei modi fino a quando Paul non è costretto a uscire per una telefonata. A questo punto la von Thalheim propone ai due il gioco della bottiglia.

Gerry sorprende Paul e Constanze facendo a Josie una dichiarazione d’amore. In realtà la dichiarazione era destinata a Shirin.

Gerry e Josie parlano dei loro problemi di cuore, poi lui si occupa di Merle, una cliente dell’albergo in difficoltà.

Tempesta d’amore, spoiler al 12 maggio

Andrè decide di accettare i suggerimenti di Hildegard, e aiutare Josie a specializzarsi come cioccolataia, finché scopre che – con quei soldi – la ragazza potrebbe recarsi a Siviglia e ricevere così la formazione ottimale da pèarte di uno chef pluristellato.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.