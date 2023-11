Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 4 al 10 novembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Ariane, che accuserà seri disturbi di salute e verrà ricoverata, e su Rosalie, che farà una confessione a Michael. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 4 al 10 novembre 2023

Nella prossime puntate Tempesta d’Amore vivremo momenti di apprensione per le condizioni di Ariane, che verrà ricoverata d’urgenza dopo aver ingerito una pillola nascosta nella Bibbia che si è fatta portare in carcere da Erik.

La Kalemberg convincerà Erik a recarsi a trovarla in carcere per portarle la Bibbia. Nel libro, la donna avrà nascosto una pillola in grado di provocare un malore. Le condizioni della donna appariranno subito gravi, tanto che le guardie la porteranno subito in infermeria. Tutto scorrerà come pianificato dalla Kalenberg, che avrà architettato questo piano per riuscire a evadere dalla sua prigione.

Tuttavia non tutto andrà come la donna aveva sperato. Il solo modo per salvarsi sarà quello di assumere l’antidoto, che lei stessa avrà nascosto in ospedale. Ariane prenderà così la pillola salvavita, ma questa le cadrà dalle mani.

Tempesta d’amore, spoiler al 10 novembre 2023

Nei nuovi episodi di Tempesta d’amore, Michael non riuscirà a capire il vero motivo per cui Raphael è stato assunto da Rosalie. Quello che gli importa sarà cercare di lavorare sulla sua relazione, dopo quanto successo con Carolin.

Michael e Rosalie avranno una discussione, dopo che Raphael avrà convinto Rosalie a fare un picnic. Ancora una volta, la donna troverà conforto nell’uomo. Il litigio metterà in difficoltà Michael – già assalito dai sensi di colpa – che cercherà di fare pace con Rosalie proponendole un viaggio.

La sua speranza però crollerà davanti a una confessione inaspettata di Rosalie.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Nelle prossime puntate Erik confesserà a Yvonne il suo amore, ma le parole dell’uomo non la convinceranno affatto.

Nel frattempo Shirin si recherà a una festa dove ci saranno anche Paul e Josie, inevitabilmente vicini. Decisa a scoprire la verità, Shirin parlerà con l’amica che – imbarazzata – le confesserà di avere una relazione con Paul, pregandola di mantenere il segreto. Josie preparerà poi una torta con un messaggio d’amore in glassa ma, pensando a Paul, commetterà un errore che avrà serie conseguenze.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.