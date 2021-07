Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 3 al 9 luglio 2021 preannunciano momenti di grande tensione al Fürstenhof. Michael è nei guai con il primario dell’ospedale. Ma vediamo insieme cosa è successo.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 3 al 9 luglio 2021

Il cartonato realizzato da Rosalie non è sfuggito al primario dell’ospedale e ora Michael rischia davvero grosso. Il medico deve infatti pagare una multa per aver prestato il suo volto in una campagna pubblicitaria. Michael decide di suonare il piano con Cornelia sostituendo i due gemelli Mendoza, che sono rimasti vittime di un incidente. Dopo il successo ottenuto nello spettacolo Michael si rende conto che la donna non gli è indifferente e vorrebbe corteggiarla. Confessa i suoi sentimenti per Cornelia a Robert, che però gli consiglia di dare invece una nuova possibilità a Rosalie.

Vanessa rinuncia a partecipare al concorso per lasciare spazio ad Alfons, che vuole competere con il suo eterno rivale. L’uomo però continua a seguirla sul lavoro mostrandosi assillante. Quando lui le da l’ennesimo consiglio Vanessa sbotta e gli dice chiaramente di non stressarla.

Robert inizia a pensare di assumere un nuovo cuoco per sostituire Andrè, ma Werner si oppone perché pensa che suo fratello tornerà presto al Fürstenhof. Inutilmente Robert prova a convincerlo del fatto che suo fratello Andrè non tornerà mai. L’arrivo di una coppia all’hotel però gli farà cambiare idea. Robert e Werner cercano di far recuperare la memoria ad Andrè, ma i loro tentativi sembrano inutili. Più tardi Andrè si trova in una situazione di pericolo e a salvarlo è Alfons, che assiste casualmente alla scena.

Una location impeccabile è pronta ad accogliere Christoph e Selina per permettere alla coppia di trascorrere una serata romantica. A prepararla è stata Maja che, sebbene non creda che tra i due sia scoppiato il vero amore, mette tutto il suo impegno affinché tutto sia perfetto.

Anticipazioni Tempesta d’amore: una serata speciale per Max e Jill

Max riesce a convincere Jill a trascorrere una serata insieme. I due scoprono di avere molti interesse in comune e l’intesa che si crea sembra perfetta. Il giorno dopo però arriva all’hotel il marito della donna.

Quella serata avrà un seguito?

Tempesta d’amore puntate italiane

Ricordiamo che la Soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19.55 circa fino alle 20.30. Gli episodi, quindi, durano 35 minuti circa.