Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 22 al 28 gennaio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 22 al 28 gennaio 2022

Cosa accade nelle prossime puntate di Tempesta d'amore?

Erik sembra ormai avere poca scelta, soprattutto dopo che Florian lo ha intimato a costituirsi, informandolo che, qualora non decida di confessare tutto spontaneamente, provvederà a consegnare la registrazione alla polizia. L’unica possibilità che Erik intravede per scongiurare il pericolo di finire in carcere è quello di fuggire via con Ariane, ma la donna si sente male.

La disperazione di Erik sembra comunque riuscire a intenerire il fratello, che decide di concedergli ancora qualche giorno, ricevendo dal fratello la promessa che andrà a costituirsi quando Ariane non ci sarà più. Nel frattempo Cornelius e Maja, ormai convinti che Erik sia andato a costituirsi, pregustano il meritato ritorno alla normalità nelle loro vite, senza sospettare minimamente che a breve rimarranno delusi. Erik infatti propone ad Ariane di sposarlo e lei accetta: nei suoi programmi sembra essere lontana l’idea di consegnarsi alle forze dell’ordine!

A Cornelius non rimane altro da fare che concedergli altre quattro settimane di tempo per costituirsi, ma lo fa ad un patto: sarà lui a tenere in custodia il cellulare di Florian con la registrazione compromettente. Intanto Christoph e Werner iniziano ad insinuare nella mente di Ariane alcuni sospetti sulle reali intenzioni di Erik.

I due riescono a farle credere che il giovane stia con lei solo per poter mettere le mani sulla sua eredità. Ma quando lei si accorge che Werner ha cercato di manipolarla decide di concedere la massima fiducia a Erik. Il ragazzo finisce per essere ancora la causa dei dissapori tra Florian e Maja, che a causa sua decidono di lasciarsi.

Anticipazioni Tempeste d’Amore: un nuovo aiuto cuoco?

Cornelia, Robert e Benni discutono sulla possibilità di prendere Benni come collaboratore in cucina, e quest’ultimo chiede loro di essere inquadrato almeno come aiuto cuoco. L’atteggiamento spesso ribelle e troppo approssimativo di Benni in cucina però, finisce per infastidire Robert, che nonostante tutto riesce a tenerlo a bada. Hildegard convince Alfons a farsi aiutare da Benni a costruire i pannelli da attaccare alle pareti della cucina.

I rapporti tra Vanessa e Maximilian sembrano migliorare e, dopo che il ragazzo si è mostrato molto freddo nei confronti di lei, i due finiscono per ritrovarsi insieme in una baita dove trascorrono la notte insieme. Sicuramente gran parte del merito nella riappacificazione è da attribuire ad Alfons che, dopo aver scoperto che il ragazzo è ancora innamorato di Vanessa, decide di confidarlo alla nipote.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:55 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 35 minuti circa.