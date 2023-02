Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 18 al 24 febbraio 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 18 al 24 febbraio 2023

Selina e Cornelius – felici e innamorati – lasciano per sempre il Fürstenhof.

Werner rifiuta la proposta di Christoph, che cerca di convincerlo a inserire l’albergo in una catena di hotel. Quest’ultimo prova allora a convincere Robert, ma senza successo. L’uomo è convinto che l’albergatore intenda estromettere Ariane, e per questo decide di non cedergli le sue quote.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 24 febbraio 2023

Sotto lo sguardo di Constanze, Henning lascia la mano di Shirin, facendo convincere la ragazza che lui si vergogni di lei. Il mattino seguente Shirin ascolta una conversazione tra Constanze e il sommelier, nella quale la donna gli dice che lei non è alla sua altezza. Il von Thalheim non obietta, e questo convince Shirin a chiedergli di lasciarla in pace.

Christoph racconta a Paul che Ariane ha tentato di uccidere Karl e che gliel’ha confessato. Purtroppo l’albergatore non ha testimoni, ma potrebbe essere lo stesso Paul a dire di aver udito la conversazione. Paul – convinto da Josie – decide però di non testimoniare il falso. I timori che Christoph possa perdere il posto di lavoro per quel suo rifiuto vengono cancellati in fretta, l’albergatore non lo licenzia.

Spoiler Tempesta d’amore, Robert cerca di allontanare Erik da Cornelia

Cornelia ed Erik si baciano, ma quando Robert lo viene a sapere affronta il fratello di Florian e gli intima di stare alla larga da sua sorella. L’intromissione di Robert non piace affatto a Cornelia, che dopo aver parlato con Erik, chiede al fratello di non intromettersi nella sua vita.

Henning cerca di parlare con Shirin. Il bel sommelier vorrebbe farsi perdonare dalla ragazza, ma alla fine della conversazione lei è ancora più arrabbiata e la distanza tra i due sembra essere aumentata.

Hildegard torna a casa e la sorpresa di Alfons ha un grande successo.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.