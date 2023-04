Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 15 al 21 aprile 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 15 al 21 aprile 2023

Heinrich e Judith von Thalheim, i genitori di Henning, arrivano al Furstenhof e conoscono Shirin. Sebbene la ragazza faccia di tutto per farsi benvolere dai due alteri von Thalheim l’impressione è tutt’altro che buona. Shirin regala alla madre di Henning un trattamento cosmetico per il viso, ma neppure questo sembra “ammorbidire” la donna che continua a mantenere le distanze.

Un equivoco porta Gerry a pensare che Henning abbia chiesto la mano di Shirin. Ma i rapporti tra la giovane e i coniugi von Thalheim si fanno sempre più tesi, fino a quando Heinrich non le chiede apertamente di lasciare suo figlio.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 21 aprile 2023

Ariane incarica Cornelia di occuparsi dei preparativi per il suo matrimonio, ma una brutta sorpresa è in arrivo per la futura sposa. Ariane cade infatti dalle scale d’ingresso al Fürstenhof, facendo preoccupare molto Robert e Michael per le sue condizioni. I due sono infatti convinti che la Kalenberg sia in dolce attesa e insistono affinché si faccia visitare urgentemente.

Ariane – per poter portare avanti il suo inganno – cerca di corrompere il ginecologo che la visita. Più tardi la perfida donna trova il modo di sfruttare anche questo suo incidente, convincendo Robert che a causare la rovinosa caduta dalle scale sia stata Lia. L’uomo decide così di prendere le distanze dalla sua ex fidanzata. Tutto sembra andare come previsto e Ariane e Robert sono ormai a un passo dal fatidico “sì”.

All’orizzonte si staglia però una nuova nube, che potrebbe distruggere i piani di Ariane. Christoph e Werner cercano infatti di convincere Karl Kalenberg – appena rientrato da un viaggio – a consegnare loro il video della confessione di Ariane per poter fermare le nozze.

Il “prezzo” del video è di mezzo milione: questa è la cifra che il dottor Kalenberg chiede ai due uomini per consegnare loro la prova che metterebbe la parola “fine” ai piani di Ariane. Werner non ha quei soldi e si rivolge a Robert. Sarà proprio il futuro sposo a finanziare il progetto che condurrebbe a smascherare Ariane?

Tempesta d’amore, spoiler al 21 aprile

Paul e Constanze fanno una gita romantica, mentre Josie confessa a Erik di essersi innamorata del Lindbergh. Rosalie si offre come prestanome per l’acquisto della casa che Vanessa sogna da tempo, e questo preoccupa Michael, Max e Alfons.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.