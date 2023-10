Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 14 al 20 ottobre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Vanessa, che si troverà a dover affrontare una brutta avventura. Cosa accadrà alla Sonnbichler? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempes ta d’amore, trama puntate dal 14 al 20 ottobre 2023

Nelle prossime puntate inedite di Tempesta d’Amore Vanessa sarà al centro di un terribile incidente, che metterà a repentaglio la sua vita. La giovane deciderà di avventurarsi da sola in montagna seguendo un sentiero sconosciuto, e finirà per perdersi. La situazione si complicherà quando la ragazza si accorgerà che il suo cellulare non ha segnale. Vanessa non avrà così alcun mezzo di comunicazione mentre starà calando la notte.

In preda al panico la ragazza camminerà con gli occhi fissi su una mappa cartacea e sul cellulare – animata dalla speranza di vedere il segnale – quando inciamperà e cadrà in una grossa buca. Mentre Vanessa sarà “intrappolata” nella voragine, Maximilian avrà un brutto presentimento.

Tempesta d’amore, spoiler al 20 ottobre 2023

Nelle prossime puntate Tempesta d’Amore in onda su Rete4 assisteremo anche alle sorprendenti notizia che arriveranno dalla Svizzera. Un’amica di Yvonne – alla quale era stato affidato l’incarico di indagare sul conto svizzero che Christoph e Werner pensavano fosse di Ariane – fa sapere loro che è invece intestato alla Schwarzbach S.p.A. I due capiranno così che Ariane ha venduto le sue quote del Fürstenhof alla società svizzera.

Michael si rifiuterà di vedere Carolin in presenza di Rosalie, e le dirà che vuole invitarla a cena da “Piatto matto” per poter stare da solo con lei. Josie si presenterà all’esame di teoria per il titolo di sommelier del cioccolato.

In vista della gara di ballo che si terrà in birreria, Alfons e Hildegard daranno una lezione di polka bavarese a Michael e Rosalie. Constanze verrà dimessa dall’ospedale e chiederà a Paul di trasferirsi temporaneamente da lei per aiutarla. Yvonne – dopo aver chiesto un prestito a Christoph – ingaggerà Rafael e lo incaricherà di conquistare Josie, con la speranza che lei riesca a dimenticare Paul.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.