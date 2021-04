Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 10 al 16 aprile 2021 preannunciano una settimana ricca di avvenimenti al Fürstenhof: vivremo momenti di tensione per Werner che accusa un malore e perde i sensi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 10 al 16 aprile 2021

A soccorrerlo accorre Valentina, che chiama Michael. Insieme decidono che è meglio farlo portare in ospedale per accertamenti.

Tim e Franzi sono insieme nel bosco quando la ragazza si addormenta e sogna per l’ennesima volta la scena in cui balla con lui. Stavolta però il finale è diverso e in quel sogno Tim le confessa di voler danzare con lei tutta la notte perché la ama. Senza rendersene conto Franzi parla nel sonno e Tim, che le è accanto, rimane sbalordito nello scoprire che lei, pur essendo sul punto di sposare Steffen, nutre quei sentimenti per lui.

Tim ripensa spesso a quella confessione arrivata nel sonno da Franzi e capisce di essere ancora innamorato di lei: per questo parla con Amelie e le confessa che la loro storia è finita prima di rivelare a Franzi di amarla ancora. La ragazza però sembra non essere disposta a tornare indietro e dopo avergli detto che non è innamorata di lui si dice pronta a sposare Steffen. Intanto la madre del giovane fa arrivare al figlio per posta un pacco che contiene l’abito da sposa indossato da lei in occasione delle sue nozze con Dirk.

Ariane viene salvata dall’aggressione di Robert da Seline, che la accompagna da Michael. Dopo che il medico ha avuto modo di constatare che non vi sono gravi danni la donna torna al Fürstenhof e caccia via Robert e Werner, prima di dare ordine di svuotare tutto l’hotel per i lavori di rinnovamento dell’impianto elettrico: ospiti, padroni e personale dovranno lasciare quanto prima l’albergo.

Spoiler Tempesta d’Amore: un nuovo amore per Michael?

Rosalie non riesce a mantenere segreti i suoi sentimenti per Michael e dichiara al medico il suo amore. Lui però rimane sbigottito e riesce a balbettare solo un “grazie” confuso. Non era certo quella la reazione che Rosalie aveva immaginato e davanti a quelle poche parole lei si infuria.

Per cercare di affievolire la sua delusione Cornelia e Robert la invitano a partecipare alla gita sul fiume organizzata dall’uomo per tutti i dipendenti.

Riuscirà a riprendersi o forse la reazione del medico di fronte ad una dichiarazione inaspettata è nata solo dallo stupore e il suo sentimento è corrisposto? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando, grazie agli spoiler tedeschi, potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.