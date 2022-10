Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 1 al 7 ottobre 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 1 al 7 ottobre 2022

Ariane si reca a trovare Cornelia in ospedale e le versa un potente sonnifero nel succo d’arancia. Poco dopo arriva Werner che trova la donna profondamente addormentata e riviene un tubetto di medicinali nella sua borsetta. Tutti pensano che la Holle abbia tentato il suicidio, e questo porta Michael e Robert a valutare l’ipotesi di farla ricoverare in una clinica psichiatrica. A quel punto Cornelia ribadisce di non aver affatto tentato il suicidio, e rivela i suoi sospetti sull’infermiera, chiedendo ai due di avvisare la polizia.

La perizia però convince i medici a trasferirla nel reparto psichiatrico, dal quale la donna riesce a fuggire. Michael telefono allora a Rosalie, raccontandole l’accaduto e pregandola di avvertirlo nel caso in cui Cornelia si metta in contatto con lei. Appena Rosalie riaggancia, sente un bisbiglio provenire da dietro un cespuglio: è Cornelia, che le chiede aiuto per trovare un posto sicuro. La Holle viene così nascosta in un capanno nel bosco. Rosalie le porta da mangiare, ma non si accorge di essere seguita da Ariane. La dark lady corre a informare Robert, che la raggiunge e prova a convincerla a seguirlo. Ma la vista di Ariane fa andare Cornelia nel panico, e la donne fugge di nuovo e inizia a vagare per il bosco.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Florian e Maja sono senza lavoro

Un malinteso ha creato scompiglio nella vita dei giovani innamorati. Florian ha deciso di rinunciare all’impiego che gli era stato offerto negli Stati Uniti per restare vicino a Maja, e lei ha invece deciso di licenziarsi dal Fürstenhof per poterlo seguire.

Così si ritrovano entrambi senza lavoro e senza soldi, e cercano di trovare una soluzione.

Gerry vuole passare l’esame di abilitazione al golf a ogni costo, ed Erik e Maximilian escogitano un piano. I due decidono di compilare il questionario con le risposte esatte e sostituirlo con quello redatto da Gerry davanti a Werner. Ma l’esaminatore capisce immediatamente l’imbroglio.

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.