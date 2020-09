Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 settembre 2020 ci svelano che avremo modo di trattenere il fiato per la sorte di Annabelle. La ragazza infatti scompare e la sua improvvisa assenza senza motivo getta nello scompiglio il Fürstenhof, tanto che si rende necessario un intervento di Werner che prende in mano la situazione.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2020

In realtà la giovane donna si trova rinchiusa in una baita, tenuta prigioniera da Paul che l’ha immobilizzata legandola ad una sedia. Quando Cristoph mostra ad Annabelle il messaggio inviato da Schulz sul quale c’è scritto che Borg è vivo, lei lo supplica di liberarla ma lui non ne vuole affatto sapere.

Paul e Cristoph sono fermamente convinti che sia stata Annabelle ad uccidere Romy Ehrlinger con lo stramonio e, dopo aver architettato un piano diabolico ai danni di Annabelle, con telefonate anonime in cui una nastro riproduceva la voce della donna morta, adesso la tendono in ostaggio alla baita.

Natascha nel frattempo sente di dover chiedere scusa a Michael per aver sospettato che il ragazzo avesse ricominciato ad abusare degli antidolorifici.

Spoiler Tempesta d’Amore: i piani di Nadja rischiano di crollare

Dopo aver visto Tim e Franzi abbracciati Nadja non aveva esitato ad inscenare una finta gravidanza per incastrare il ragazzo che ama. Aiutandosi con un campione di urine sottratto ad Eva era così riuscita ad avere un test di gravidanza da mostrare a Tim per fargli credere che il figlio che portava in grembo fosse suo.

Quando tutto sembrava andare secondo i suoi piani però, per un caso fortuito Nadja scopre che Franzi sta portando avanti il progetto per il vivaio e capisce così che la giovane non ha alcuna intenzione di andarsene. Nadja si precipita da Dirk accusandolo di non aver rispettato gli accordi.

A preoccuparla è anche la consapevolezza che Tim, nonostante la proposta di matrimonio, non riesca affatto a nascondere il suo amore per Franzi, che nel frattempo però ha dimostrato di voler voltare pagina perché convinta che lui sia felice nel suo nuovo rapporto.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere quale piega prenderà questa vicenda l’appuntamento, cari amici lettori, è per la prossima settimana, quando gli spoiler tedeschi ci porteranno nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.