Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 30 agosto al 5 settembre 2020 ci svelano che Cristoph e Paul, ormai certi che Annabelle sia responsabile della morte di Romy Ehrlinger, dopo non essere riusciti a dimostrare la colpevolezza della donna con la riesumazione del cadavere elaborano un piano veramente diabolico per spingerla a confessare.

Sfruttando i problemi psichici che Annabelle ha mostrato in passato iniziano a tormentarla con telefonate anonime in cui usano un nastro per farle credere che vi sia Romy dall’altra parte del filo.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2020

Neppure le telefonate anonime sembrano però far crollare Annabelle, così Paul non esita ad accusarla davanti ai poliziotti di aver avvelenato Romy con lo stramonio. Annabelle però si difende, dichiarandosi completamente estranea a quanto accaduto e viene creduta.

La reazione di Paul viene criticata anche da Cristoph, che più tardi lo rimprovera per quello che ha fatto, ricordandogli che non è così che porteranno Annabella a confessare il suo delitto.

Intanto Walter parte alla volta di Amburgo e Natascha è così disperata per la partenza del padre da non accorgersi neppure che Michael ha ricominciato ad assumere i farmaci di nascosto.

Eva e Robert attendono con sempre maggior impazienza la nascita del loro primo figlio: ormai mancano solo poche settimane e i due non vedono l’ora di avere in famiglia un piccolo da accudire con cura.

Spoiler Tempesta d’Amore: Franzi intenzionata a voltare pagina

I piani di Nadja per farsi condurre all’altare da Tim sembrano dare i loro frutti. Dopo aver sottratto ad Eva un campione di urine ed aver fatto credere al ragazzo di essere in dolce attesa, Tim sembra ormai deciso a sposarla e fare da padre al bimbo che Nadja porta in grembo.

Lo stratagemma ideato dalla giovane per allontanarlo da Franzi sembra avere avuto successo, e la stessa Franzi è ormai intenzionata a voltare pagina e cercare di non pensare più a lui, che appare ormai felice nel suo nuovo rapporto.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni di Sturm der Liebe.