Gianni Morandi protagonista di una puntata speciale di Techetechetè Superstar in onda in prima serata su Rai1. Dopo Renato Zero, le sorelle Mia Martini e Loredana Bertè, i Matia Bazar e i Ricchi Poveri, la prima rete dell’azienda di Viale Mazzini è pronta a celebrare il mitico Gianni. Ecco le anticipazioni della puntata in onda sabato 13 luglio su Rai1.

Gianni Morandi, le canzoni di successo a Techetechetè Superstar in onda su Rai 1

Sabato 13 luglio 2019 alle ore 20.30 in prima serata su Rai1 torna l’appuntamento con “Techetechetè Superstar“, che questa settimana si occupa di uno dei cantanti di maggior successo della storia della musica italiana. Naturalmente parliamo di Gianni Morandi, una delle leggende viventi della musica italiana che in 57 anni di carriera ha venduto più di 50 milioni di dischi venduti nel mondo.

La puntata si presenta come un lungo viaggio alla scoperta della sua straordinaria carriera artistica e musicale raccontata al figlio Pietro Tredici, il 22enne rapper nato dal secondo matrimonio con Anna Dan. Tutto ha inizio a Monghidoro dove Gianni lavora come ciabattino nella bottega del padre. Nel 1962 il primo successo con il brano “Andavo a cento all’ora” seguito da “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, una delle canzoni più amate del suo vastissimo repertorio musicale.

Gianni Morandi: gli anni della crisi e del ritrovato successo

La puntata speciale di Techetechetè Superstar dedicata a Gianni Morandi spazia dai primi grandi successi agli show televisivi, alle conduzioni dei Festival di Sanremo fino ai concerti evento in giro per il mondo. Nel viaggio musicale del cantautore bolognese non mancano però i momenti di grande difficoltà: la crisi degli anni 70 e la paura che tutto potesse finire.

L’incontro con Mogol e l’uscita di “Canzoni stonate” segna la rinascita dell’artista che, dopo un momento di crisi, torna al grande successo con tournée internazionali presso il Madison Square Garden di New York e alcuni anni dopo a Mosca.

Non mancano però alcuni contenuti del tutto inediti: come gli incontri con Cassius Clay e George McCrae. Sul finale il consueto “grazie” che da 57 anni a questa parte Morandi sente di voler dire al pubblico che non l’ha mai abbandonato!