Taylor Mega torna a raccontarsi senza filtri, parlando del “triangolo amoroso” formato con l’ormai ex coppia di coniugi vip, Fedez e Chiara Ferragni. Rispetto alle dichiarazioni rilasciate nelle interviste concessa a “Le iene” e a “Striscia la notizia”, in un nuovo intervento la bionda influencer non fa mistero della liaison avuta con il marito della collega, definendo in definitiva gli allora “Ferregnez”, una “coppia aperta”.

Taylor Mega si racconta a “cuore aperto”

L’occasione che ha Taylor per tornare a raccontarsi è un’intervista concessa ai microfoni del podcast, “Gurulandia”. Incalzata sui quesiti di Marco Cappelli e Simone Salvai, dettati dalla curiosità generale sul suo conto, la star del web conferma di aver avuto una storia d’amore con il rapper e che a suo tempo lui fosse formalmente impegnato, come il marito di Chiara Ferragni. Ai tempi della sedicente liaison il rapper le avrebbe fatto credere di poter avere una relazione extraconiugale con lei, dal momento che con la Ferragni formasse una coppia aperta al “poliamore”.

“Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta – fa sapere la Mega, riferendosi al “triangolo” formato con i Ferragnez. Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so della cose”. Che Chiara sia stata a sua volta protagonista di frequentazioni parallele, con “terzi incomodi”, mentre era sposata con Federico? La domanda sorge ora spontanea, soprattutto tra i fan dei protagonisti del “poliamore” VIP.

L’influencer conferma il “triangolo” con i Ferragnez

E non si fa attendere neanche l’altra verità di Taylor, intanto: “Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso – aggiunge la bionda influencer, tirando in ballo nuovamente anche Chiara Ferragni, oltre al sedicente ex. Sì ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che ‘aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico’. Ma cosa poteva dire?”.

Quindi, alludendo alla collega influencer, non lesina un attacco velato a Chiara, tacciandola di negare le liaison extraconiugali avute mentre era sposata con Fedez. “Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh allora. […] Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente”, conclude perentoria, Taylor Mega.